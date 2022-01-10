Kredi faizleri düşmüyor

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin kredilerde beklenilen düşüşü sağlamadığı için KOBİ’lerin kredi alamadığını belirtti.

BloombergHT’nin aktardığına göre Özgenç, şunları söyledi: “Faiz oranlarının düşmesinden dolayı bankaların küçük ve büyük işletmelere düşük faizli kredi vermeleri sağlanmalı. Şayet bu sağlanamıyorsa, o zaman faiz indiriminin reelde bir anlamı kalmıyor. KOBİ’ler ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi, istihdam sağlayabilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunabilmesi için kredi almak zorundadır. Biz KOBİDER olarak, sahada yaptığımız çalışmada ‘faizler indirildi siz neden uygulamıyorsunuz?’ diye banka yetkilerine sorduğumuzda, ekonomi piyasasının riskli olduğunu, tedbir amaçlı kredi faizlerini yüksek tuttuklarını söylüyorlar.” Özgenç, yüzde 14’lük politika faizine rağmen kredi faizlerinin yüzde 30’ları bulduğunu belirterek şöyle devam etti: “Bazı bankaların reklamını yaptıkları ‘KOBİ bankacılığı’ bu olmamalı. Söylem ile eylem çelişmemeli. Kaldı ki, bazı bankaların, ‘KOBİ bankacılığı yapıyoruz’ söylemlerini uygulamalarında göremiyoruz.”

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