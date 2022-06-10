Kredi kartı asgari ödeme tutarları yenilendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı asgari ödeme tutarlarındaki değişimi paylaştı.

Buna göre; limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20’si, 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 40’ı olarak belirlendi. BDDK’nın konu hakkında yaptığı açıklamada “Limiti 25 bin Türk Lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20’si; limiti 25 bin Türk Lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40’ı olarak belirlenmesine karar verilmiştir.” denildi. Haber Merkezi

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