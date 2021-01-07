Küçük esnaf yeniden veresiyeye döndü

REM ESNAF BAROMETRESİ’NİN KASIM 2020 SONUÇLARI RAPORUNA GÖRE, VERESİYE ALIŞ VERİŞİN YAYGINLIĞI ÖNCEKİ DÖNEME GÖRE 6 PUAN ARTARAK YÜZDE 45’E ULAŞTI.

Türkİye’de geleneksel esnafın nabzını tutan REM Esnaf Barometresi Raporu Kasım 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Rapora göre bir önceki dönem yüzde 39 olan veresiye alışveriş yaygınlığı 6 puan yüksele- rek yüzde 45’e ulaştı. Bu dönemde veresiye alışverişlerin toplam ciro içindeki payı yüzde 7 oldu. Salgındaki yükselen vaka sayıları endişeli esnaf oranını yüzde 76 ile en yüksek seviyeye çıkardı. Yeni nesil perakende araştırmaları ve perakende analitiği kurumu REM People’ın CEO’su Bülent Peker, raporu hakkında, “Covid-19 salgınındaki ikinci dalga sayılabilecek dönemde küçük esnafa yönelik göstergeler de değişti. Güven, Ticaret ve Politika endekslerinde düşüş yaşanırken geleceğe yönelik umutlar yeterli aşı ve etkin dağıtıma bağlı olacak.” dedi. Her ay Türkiye temsili sağlanacak şekilde 650 noktada yapılan ölçümlerle hazırlanan “REM - TT Barometre: Türkiye Geleneksel Kanal Esnafının Nabzı” araştırma panelinin Kasım’20 sonuç raporunda öne çıkan başlıklar ise şöyle:

VERESİYE YAYGINLIĞI 6 PUAN ARTTI: Bu dönemde veresiye ile alış verişe yönelik ilgi de arttı. Veresiye alış veriş yapılabilen nokta oranı, bir önceki döneme göre 6 puanlık artışla yüzde 45’e çıktı. Veresiyenin toplam ciro içindeki payı ise yüzde 7 ile önceki dönemle aynı oldu.

İKİ ESNAFTAN BİRİ BANKAYA BORÇLU: Veresiye oranındaki artış esnafın borçlanma düzeyindeki artışı tetikledi. Kredi borcu olan esnafın oranı Kasım ayında da artış göstermeye devam etti. Her iki esnaftan birinin (yüzde 49) kredi borcu bulunuyor. Faiz oranlarındaki artışa karşın, ekonomik durgunluğun malî durumunu etkilemesi, esnafı kredi kullanmaya yöneltti.

EKONOMİK GÖSTERGELER KORKUTTU: Politika Endeksi bir önceki döneme göre 4,3 puanlık düşüş ile 12,6’ya indi. Son dönemdeki temel ekonomik göstergelerdeki olumsuz değişim Politika Endeksi’nin düşüşünde önemli derecede etki gösterdi.

BABA ESNAF SEGMENTİ DAHA ENDİŞELİ: Covid-19 salgını geleneksel kanal esnafının yüzde 76’sında endişe oluşturdu. Bu oranla salgın sürecindeki en yüksek seviyesine çıktı. Baba esnaf segmenti olarak adlandırılan 55 yaş ve üzeri esnafta bu oran yüzde 85’e çıktı.