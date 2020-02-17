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Küçük esnaf yok oldu

17 Şubat 2020, Pazartesi 00:20
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, işsizliğin altında küçük esnafın giderek yok olmasının yattığını belirtti.

PATRONLAR İŞÇİ OLDU

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, küçük esnaf ve sanatkar korunmadığı için işsizliğin ve büyükşehirlere göçün arttığını kaydetti. Bendevi Palandöken, sayıları artan zincir marketler nedeniyle esnaf ve sanatkarların iş yerlerini kapatarak patronluktan işçi konumuna geçtiğine de dikkat çekti.

İŞSİZLİĞE KARŞI TEDBİR

İşsizliğin önüne geçmek için Perakende Yasası’nda düzenleme yapılması gerektiğini belirten Palandöken, “Perakende Yasası’nda yapılacak değişiklikle zincir marketlerin, her türlü ürünü satarak piyasayı alt üst edilmesinin önüne geçilmeli. Aynı zamanda esnaf ve sanatkarımız haksız rekabete karşı korunmalı” dedi.

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İşsizliğin altında küçük esnafın yok olması var

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son zamanlarda işsizliğin sürekli yükselişe geçmesinde esnaf ve sanatkârlarımızın yok olması yatıyor” dedi.

Küçük esnaf ve sanatkar korunmadığı için işsizliğin ve Büyükşehirlere göçün sürekli arttığına işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Her geçen gün sayıları artan zincir marketler yüzünden esnaf ve sanatkârlarımız işyerini kapatarak işçi konumuna geçiyor. Sayıları hızla azalan küçük esnaf il, ilçe ve köylerden büyük şehirlere göç ediyor. Bugün küçük esnafa yönelik yapılan yanlış uygulamanın yarın kendilerini de etkileyeceğini hesap edemeyen bu firmalar başlarına gelecekten habersiz bir şekilde yüz yıllık geleceği yok etmeye çalışıyorlar” dedi.

PATRONKEN İŞÇİ OLUYORLAR

Zincir marketler yüzünden iş yapamayan esnaf ve sanatkarların küçük şehirlerden büyük şehirlere göç ederek patronluktan işçi konumuna geçtiğini söyleyen Palandöken, “Ülkenin dört bir yanında zincir marketlerin el atmadığı meslek, gitmedikleri il ve ilçemiz kalmadı. Resmen ülkenin her tarafını kuşatarak küçük esnafı bitme noktasına getirdiler. Yanında eleman çalıştırarak istihdama katkı sağlayan esnafımız ekmek parası kazanamayınca dükkanını kapatıp büyük şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Kendi işinin patronu olan esnafımız ailesiyle birlikte artık işçi konumuna geçerek zincir marketlerde reyon görevlisi olarak çalışıyor. Teknolojiye ayak uydurmayı bahane ederek küçük esnafı günden güne yok ediyorlar. Son zamanlarda işsizliğin sürekli yükselişe geçmesinde esnaf ve sanatkarlarımızın yok olması yatıyor” diye konuştu.

Adnan Solmaz - Ankara

Etiketler: palandöken
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