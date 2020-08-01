'Kuralsız' işletmelere 63 milyon lira ceza

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılın 7 ayında 705 bin gıda denetimi yaptıklarını, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 63 milyon liranın üzerinde idari cezası uyguladıklarını açıkladı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, gıda üretim ve satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetim ve kontrolleri artırarak devam ettirdiklerini belirtti.

Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu yılın 7 ayında ise gıda üretim yerinde 122 bin 989, gıda satış yerinde 311 bin 616 ve toplu tüketim yerinde 270 bin 574 olmak üzere toplamda 705 bin denetim gerçekleştirdik. Denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 7 bin 446 adet, toplamda 63 milyon 111 bin 879 lira idari para cezası uyguladık. 87 işletme için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk."

Vatandaşların gıdayla ilgili gördükleri olumsuzlukları bakanlığa bildirmesi için 2009'da başlatılan 174 Alo Gıda hattının bugüne kadar 2,4 milyondan fazla arandığına işaret eden Pakdemirli, buna ek olarak bu yılın mart ayında hayata geçirdikleri WhatsApp İhbar Hattı'na da yaklaşık 30 bin ihbar ve başvuru geldiğini ifade etti.