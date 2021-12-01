Kurdaki artışla bütçe 'çöp'e gitti

OPV’de yıl sonu dolar kuru tahmini 9,16’yken Meclis’te görüşülen 2022 bütçesi ise 9,27’lik kur üzerinden hesaplandı. Ekonomistler hem OVP’nin hem de bütçenin ‘çöp olduğu’ görüşünde.

İktidarın 2022-2024 yılları arasını kapsayan Orta Vadeli Program’ında hesaplamalar 8,30 TL’lik dolar kuru üzerinden yapılırken yıl sonu kur hedefi 9,16’ydı. 23 Kasım’da 13,46’yı aşarak tarihi zirvesini gören dolar kuru bugün 12,7 liranın üzerinde. Yılbaşından bu yana gerçekleşen ortalama kur ise 8,42’ye ulaştı. Buna göre milli gelir 11 milyar dolar, kişi başı gelir de şimdiden 130 dolar civarında eridi. Eylül ayında açıklanan OVP’de gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 801 milyar dolar, kişi başı gelir de 9 bin 489 dolar olarak hesaplanmıştı. Yılbaşından bu yana gerçekleşen ortalama dolar kuru üzerinden hesaplandığında GSYH 790 milyar dolar, kişi başı gelir ise 9 bin 359 dolara iniyor. Gelecek yıl için hazırlanan ve bugün Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan 2022 bütçesindeki büyüklükler de OVP’de 2022 yılı için belirlenen 9,27 TL’lik dolar kuru tahminine dayanıyor.

Tamamen değişmesi gerek

Ekonomideki planlamaların dolar kurundaki değişimlere bağlı olduğunu ifade eden akademisyenler, yapılan politika değişikliğinin kurlar ve enflasyon üzerinden özellikle dar gelirli vatandaşları olumsuz etkileyeceğine, büyümede öngörülen TL bazındaki artıştan ise gelir dağılımı eşitsizliğinden dolayı ücretlilerin çok az pay alabildiğine dikkat çekiyor. DW Türkçe’ye konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Levent, “Bütçenin ve OVP’nin hemen çöpe atılması gerekir. Benim önerim yeni bir bütçe yapmak. Çünkü artık 9,20’li rakamları görmek bir tarafa, şu anda zaten kur 13 civarına gelmiş durumda” diyor. Orta vadeli programların da hiçbir zaman planlamaya uyulmadığı için değerini yitirdiğini anlatan Levent, “Bu planlama hakikaten hükümetin nezdinde bir anlam taşıyorsa 2024 yılında 10,22 öngörülen döviz kuruyla herhangi bir yere varamayız. Dolayısıyla bunu da tamamen değiştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullanıyor.

İşçi sınıfı hiç yararlanamadı

Gayrisafi yurt içi hasıla ile ilgili İktisatçı akademisyen Prof. Dr. Mehmet Şişman, “Orta Vadeli Program 801 milyar dolar öngörüyordu. Bunun 790 milyar dolar civarında gerçekleştiğini göreceğiz üçüncü çeyrekte. Dördüncü çeyrekte de eğer dolar kuru bu ivmeyi sürdürürse, son bir ayda yüzde 30, yılbaşından bu yana yüzde 60 civarı bir artış var maalesef. Böyle giderse yani yüzde 30’larda bile kalsa bu yine Orta Vadeli Program’ın çok altında kalacağı açık” diyor. 2021 büyümesi TL bazında yüksek görünse de bunun gelir dağılımı eşitsizliğinden dolayı refah ölçütü olarak bir anlam taşımadığını vurgulayan Prof. Şişman, “Emekçi sınıfların büyümeden yararlanması çok zayıf kalmıştır. Hemen hemen bundan hiç yararlanamamışlardır. Çünkü enflasyondan olumsuz etkilenmişlerdir. 2021 yılının büyümesi bu şekilde özetlenebilir” ifadelerini kullanıyor.

Haber Merkezi

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Açlık sınırı 3890 TL

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Kasım 2021 sonuçları açıklandı. Döviz kurundaki değişkenlik ve özellikle gıda fiyatlarındaki yükselişin ardından dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 3 bin 890 liraya çıktığı Kasım ayında, gıda dışı gereksinimler için yapılması gereken harcama ise 9 bin 207 lira oldu, dolayısıyla yoksulluk sınırı da 13 bin 97 liraya yükseldi. Sözcü’nün haberine göre, süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama Kasımda bir önceki aya göre 1 lira azalırken, yılın ilk 11 aylık döneminde 222 lira ve geçen yılın Kasım ayına göre ise 199 lira artarak 886 lira oldu.