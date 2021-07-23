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23 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Küresel e-ticaret 5 trilyon dolara koşuyor

23 Temmuz 2021, Cuma 19:37
2020’de yüzde 27 oranında büyüyen küresel e-ticaret pazarı, 2021’de 5 trilyon dolar hacme ulaşacak. Küresel dijital reklÂmcılık ve pazarlama pazarının ise 2026’ya kadar 786,2 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Araştırma şirketi eMarketer tarafından hazırlanan Küresel E-ticaret Güncellemesi 2021 raporuna göre, e-ticaret 2020’de yüzde 27,6 büyüdü. Tüketicilerin son yıllarda daha fazla bütçe ayırdığı e-ticaretin 2021’de yaklaşık 5 trilyon dolarlık pazar hacmine ulaşması bekleniyor. Araştırmanın kapsadığı 32 ulusal e-ticaret pazarının tamamı, en az iki haneli büyüme oranına ulaştı. Küresel olarak e-ticaret için parlak bir yıl olan 2020’de Latin Amerika, yüzde 36,7 ile en hızlı büyüme oranına sahip oldu.

Siparişte yüzde 68’lik büyüme

E-ticarette hedeflenen satış rakamlarına dijital pazarlama yöntemleriyle kolayca ulaşılabildiğine vurgu yapan dijital performans ajansı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından hazırlanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2020 Pazar Verileri raporuna göre, 2020’de e-ticaret sipariş adedi 2,29 milyara ulaşarak yüzde 68 büyüdü. Tüketicilerin marka ile dijitalde kurduğu iletişimin kalitesi ve sürekliliğinin satın alma kararı üzerinde doğrudan etkisi bulunuyor. Marka iletişiminin dijitalde yapılması kısa vadede yeni değil, zorunlu normalimiz olacak.” açıklamasında bulundu.

Dijital pazarlama pazarı 786 milyar dolar olacak

Tüketicilerin işletmelerle etkileşim kurma biçiminde büyük değişimlerin görüldüğü günümüzde işletmeler de pazarlama stratejilerini değiştirmeye başladı. Global Industry Analysts Inc. (GIA) tarafından yayımlanan Dijital Reklamcılık ve Pazarlama-Küresel Pazar Yörüngesi ve Analitiği raporunda, küresel dijital reklamcılık ve pazarlama pazarının 2026’ya kadar 786,2 milyar dolar hacme ulaşacağı belirtiliyor.

RECEP BOZDAĞ - YALOVA

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