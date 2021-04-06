Kurumlar vergisindeki artış işletmelere yük olur

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde yer alan kanun teklifiyle kurumlar vergisinde öngörülen artışın, işletmelere yük oluşturacağını ifade etti.

Baran, yazılı açıklamasında, TBMM’ye sunulan torba kanun teklifiyle 2021 yılı için yüzde 25’e, 2022 yılı için ise yüzde 23’e yükseltilmesi öngörülen kurumlar vergisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi’nde yatırım ve üretimi desteklemeyi temel alan bir anlayışın hakim olduğuna işaret eden Baran, vergi oranındaki artışın yatırımları desteklemekten uzak bir adım olacağını savundu. Türkiye’de yaklaşık 99 bini Ankara’da olmak üzere toplam 939 bin kurumlar vergisi mükellefi olduğunu bildiren Baran, kurumlar vergisi gelirlerinin toplam vergi gelirleri içindeki oranının 2019 yılında yüzde 7,9 düzeyinde olduğunu belirtti. Baran genel vergi geliri düzeyini büyük ölçüde etkilemeyecek bu kararın, işletmeler açısından önemli bir yük oluşturacağını vurguladı. AA

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