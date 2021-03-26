Kuyumcu da dükkan kapatıyor

Pandemiyle derinleşen kriz kuyumcu esnafını da vurdu. İzmir’in meşhur Kemeraltı Kuyumcular Çarşısı şimdilerde sessizliğe büründü.

Günlerce siftah yapamayan ve borçlarını ödeyemeyen esnaf çareyi dükkânını satışa çıkarmakta bulurken, İzmir Kuyumcular Odası Başkan Turgay Baransel, “Ekmek parası için alyansını satan vatandaş bile oldu. Vatandaşın hali böyle olunca kuyumcu esnafı da çöktü” dedi. Esnafın mağdur olduğunu ve çözüm üretilmesi gerektiğini vurgulayan Baransel şunları söyledi: “Esnaf dükkânını satışa çıkarıyor. Bankalardan geçmişte altın kredisi kullanan arkadaşlar çok zor duruma düştü. 90 bin liralık kilo altın kredisi alan esnaf yükselen fiyatlar ve faizler nedeniyle 450 bin TL borçlu hale geldi. Dolayısıyla bu parayı şimdi ödeyemiyor. Bankalar da sıkıştırıyor. Devletin kuyumcu esnafının sorunlarına da çözüm bulması gerekiyor.” İzmir - Anka

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