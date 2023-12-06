Maaş zamları memnun etmeli

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ocak ayında kamu görevlilerine iyileştirme yapılmalı, yapılan düzenleme kamu görevlisi ve emeklilerini memnun etmeli” dedi.

Kamu İşvereninin “memur enflasyon farkı alacak” söylemi ve “maaş/ücret artışlarını, enflasyon farkı belirlesin” dayatmasının çözüm olmadığı görülmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, “Enflasyonla mücadele; sadece sabit ücretlilerin maaşları artırılırken dikkat edilen bir veri, gerekçe ve çerçeve olmaktan vazgeçilmeli, piyasa istikrarının sağlanmasının bir süreç olduğu bilinmelidir. Bu süreç içerisinde devletimizin de %58,46 oranındaki yeniden değerleme oranı üzerinden alacaklarını koruduğu unutulmamalıdır. Maaş artışı ile ürünlere zam yapılması arasındaki yarışın her zaman kaybedeni sabit ücretlilerimiz olduğu gerçeği herkesçe bilinmeli, enflasyonu tetikleyen asli unsurun maaş/ücret artışları değil haksız ve yersiz yapılan piyasa (ürün) zamları olduğu gözden kaçırılmamalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Mehmet Kara