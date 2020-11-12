Maaşlar güncellensin

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 2020-2021 yıllarına dair ücret artışlarının belirlendiği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi’nin imzalandığı Ağustos 2019’dan bugüne ekonomik şartların çok değiştiğini vurgulayarak, “Memurun alım gücünde büyük kayıplar söz konusu olduğuna dikkat çekti.

AHMET TERZİ - ANKARA

Genel Başkan Geylan, “Örneğin o zaman 5,60 olan dolar kuru bugün 8,21’e, 427 TL olan çeyrek altın fiyatı bugün 796 TL’ye yükselmiştir. Ailenin temel gider kalemlerindeki artış oranları % 4+4 ve % 3+3’lük maaş artışlarının çok üzerindedir” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan’dan memur maaş zamlarında güncellemeye gitmesini talep eden Geylan, “Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Sayın Lütfi Elvan’a başarılar diliyorum. Sayın Bakan’ın yaptığı ilk açıklamada kullandığı “Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır.” İfadelerini ümit verici olarak görmek istiyorum. Sayın Bakan şu gerçeği görmelidir. Bu itibarla müjdesini verdiğiniz ‘toparlanma döneminden’ kamu çalışanları olarak da nasibimize düşeni bekliyoruz” dedi.

GÜNCELLENMEZSE ASLA TOPARLANMA OLMAZ

Aileleriyle birlikte yaklaşık 20 milyonluk bir kitleye tekabül eden kamu çalışanları ve emeklilerini ‘görmeyen’ bir toparlanmanın, asla bir ‘toparlanma’ olmayacağını söyleyen Talip Geylan, “Bundan dolayı Sayın Lütfi Elvan’dan beklentimiz, memur maaş zamlarında ivedi güncellemeye gitmesidir. Makul olan budur” diye konuştu.