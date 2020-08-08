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9 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Maça gitmeyi özledik

08 Ağustos 2020, Cumartesi 21:08
YAPILAN BİR ANKETTE İNSANLARIN EN ÇOK MAÇA GİTMEYİ ÖZLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI. PASSO’NUN YAPTIĞI ANKETTE SPORSEVERLERİN YÜZDE 78’İ MAÇLARIN SEYİRCİLİ OYNANMASINA DESTEK VERDİ.

Pandemi sürecinde düzenlediği geniş katılımlı anket ile sporseverlere en çok özledikleri etkinlikleri, bu etkinliklere katılım tercihlerini soran Passo, normalleşme döneminde de benzer bir anket hazırladı. Nisan ve Haziran ayının karşılaştırmasının yer aldığı anket sonuçlarından, sporseverlerin yüzde 78’inin kapasite sınırlanarak seyircili ya da seyircili maçları tercih ettiğisonucu çıktı. Passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleşen ankete yoğun ilgi gösterildi. 

“Spor karşılaşmaları seyircili mi, seyircisiz mi oynanmalı?” sorusuna sporseverlerin yüzde 78’i seyircili ya da kapasite kısıtlanarak seyircili cevabını verdi. Nisan ayında yapılan ankette sporseverlere sorulan “Şu an desteklediğin futbol takımının bir maçı olsa gider miydin?” sorusuna katılımcıların yüzde 32’si “Koşa koşa giderim.” cevabını vermiş, “3-6 ay arasında kendimi güvende hissederim” diyenlerin oranı ise yüzde 29 olarak çıkmıştı. Normalleşme döneminde aynı soru sporseverlere tekrar soruldu. 

Katılımcıların yüzde 46’sı “Koşa koşa giderim” cevabı verirken,“3-6 ay arasında kendimi güvende hissederim” diyenler yüzde 17 çıktı. “Hemen giderim” diyenler Nisan ayında yüzde 32 oranında iken Haziran ayında bu oran yüzde 46’ya yükseldi. “Tedavi bulunsa bile uzun bir süre gitmeyi düşünmüyorum” diyenler yüzde 7 ile aynı kalırken, “Tedavi bulununca kendimi güvende hissederim” diyenler Nisan ayında yüzde 32 iken, Haziran’da yüzde 25 olarak kayıtlara geçti.

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