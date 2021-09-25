GAYRİMENKUL BROKERİ SONGÜL TOPRAK ÖZSAN, “HEM KİRACI OLARAK HEM DE EV SAHİBİ OLARAK DÂVÂ AÇMAK İSTEYEN BİRÇOK İNSAN VAR. BU DURUM PİYASANIN GİDİŞATI NEDENİYLE ARTACAK. MAHKEMELER, EMLAK DÂVÂLARIYLA DOLACAK” DEDİ.

Son dönemde emlak piyasasında büyük bir hareketlilik var. Bazı şehirlerde kiralar yüzde 100 oranında arttı. Öte yandan ev sahipleri de sözleşmesi bitmeden kiracılarını çıkarıp daha pahalıya yeni kiracı bulma derdine düştü. Ancak ev sahiplerinin buna hakkı yok. Bu sebeple de oluşan anlaşmazlıklar tarafları dava açmaya zorluyor. Ayrıca ev sahiplerinin 5 yıllık kiracıları için döneme göre uygun bir kira talep etme hakkı ile 10. yılın sonunda hiçbir sebep göstermeksizin tahliye davası açma hakkı var. İki durumda da ev sahipleri ile kiracılar dâvâlık olacaklar.

Daha da artacak

Davaların şimdiden açılmaya başladığını belirten Gayrimenkul Brokeri Songül Toprak Özsan, “Birçok müşterimiz dâvâ açmanın yolunu soruyor. Hem kiracı olarak hem de ev sahibi olarak dâvâ açmak isteyen birçok insan var. Bu durum piyasanın gidişatı nedeniyle artacak. Mahkemeler, emlak davalarıyla dolacak. Büyük bir iş yükü demek” diye konuştu.

Kontrat bitmeden çıkaramaz

Kontrat süresi dolmadan kiracının tahliye edilemeyeceğini aktaran Özsan, “Ev sahibi kafasına göre kiracıyı çıkaramaz. Çıkarabilmesi için kirayı ödemediği için temerrüde düşürülmesi ve sonrasında tahliye dâvâsı açılması gerekir. Kiracıya noterden ihtar gönderilip 30 gün süre de verilmek zorunda. Bu süre geçtikten sonra hâlâ ödeme yoksa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir. Öte yandan evin içinde mal sahibinin izni olmadan büyük bir değişiklik yapılması, evin amacı dışında kullanılması gibi durumlar olursa kiracı tahliye edilebilir. Son olarak tadilat, tamirat ve yıkım varsa kiracı tahliye edilebilir. Kaldı ki bu durum olsa bile kiracının geri davet edilmesi gerekir. Eğer edilmiyorsa kiracıya 1 yıllık kira bedeli ile taşınma bedeli ödenir” ifadeleri kullandı.

10 yıl şartı bulunuyor

Songül Toprak Özsan’ın verdiği bilgilere göre 10 yılın sonunda mal sahibinin haklı gerekçe ileri sürmesine gerek olmadan kiracısını tahliye etme hakkı bulunuyor. Bu hakkın kullanılabilmesi için de 3 ay önceden ihtarname gönderilmeli. Özsan, kiracı, evle ya da ev sahibiyle herhangi bir sorun yaşamadığı halde sözleşme bitmeden evden çıkmak istediği durumda ise izlenen yollar hakkında da şunları söyledi: “Mal sahibinin 3 ay daha kira bedelini talep etme hakkı doğar. Ancak mal sahibinin bu 3 aylık bedeli talep edebilmesi için de 3 aylık süre içerisinde yeni kiracı yerleşmemiş olması gerekir.”

İstanbul - Seyhan Şentürk