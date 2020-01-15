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15 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Makine sektöründe eleman sıkıntısı

15 Ocak 2020, Çarşamba 00:24
Makine sanayide çalışan sayısı 243 bin 550 kişiye ulaşırken takım tezgâhları sektörünün bu rakam içindeki payı yüzde 8,75 olarak açıklandı.

Sektörde ciddî anlamda kalifiye elaman sıkıntısı yaşandığını dile getiren Tezmaksan Akademi Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, verdikleri meslekî ve teknik özel eğitimlerle sorunun çözümüne katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.  Aydoğdu, sektörde çalışacak gençlerin hatırı sayılır rakamlarda ise başlayabileceklerini ve gelişme gösterdikleri sürece de bunu katlayabileceklerini dile getirdi. 

Eleman arıyorlar

4 milyon 650 bini aşan işsiz sayısı ve bunun içinde genç işsiz oranının yüzde 27,4 çıkması, istihdam arttırıcı politikaları gündeme getirirken makine sektörü kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyor. 243.550 kişinin çalıştığı sektörde yatırım malı olarak kullanılan takım tezgâhlarının payı ise yüzde 8,75. Makine sektörünün her alanında olduğu gibi takım tezgâhlarında da ciddî kalifiye eleman sıkıntısı yaşandığına dikkati çeken Aydoğdu, istihdama katkı sağlamak amacıyla 2015 yılında kurulan Akademi merkezinde o tarihten bu yana operatör, robot kullanımı ve dijitalizasyon eğitimleri verdiklerini, yanı sıra yeni teknoloji kullanımına yönelik eğitim programları düzenlediklerini söyledi.

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