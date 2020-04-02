Mart ayı ihracat rakamları açıklandı

Martta ihracat Kovid-19 salgınının etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,81 azalarak 13 milyar 426 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığının, mart ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

Genel Ticaret Sistemi (GTS) dikkate alındığında ihracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,81 azalarak 13 milyar 426 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 3,13 artarak 18 milyar 821 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 181,79 artışla 5 milyar 395 milyon dolar seviyesine yükseldi. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 6,76 düşüşle 32 milyar 247 milyon dolar olarak belirlendi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 71,3 oldu.

Mart ayı ihracatında görülen düşüşün ana nedeni, tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını oldu. Bu nedenle başta komşu ülkeler Irak ve İran sınırlarındaki karantina önlemleri olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde görülen pazar ve talep daralmaları ihracatı olumsuz etkiledi.

Geçen ay görülen bu düşüş, yılın ilk 2 ayında yüzde 4,1 oranında artış gösteren ihracatın 3 aylık dönem itibarıyla negatife dönmesine yol açtı.

Yılın ilk 3 ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,93 azalarak 42 milyar 783 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 10,28 artarak 55 milyar 662 milyon dolara yükseldi.

Ocak-mart döneminde dış ticaret hacmi yüzde 3,62 artışla 98 milyar 446 milyon dolara çıktı.