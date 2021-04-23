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23 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Mart’ta kartlarla ödeme % 48 arttı

23 Nisan 2021, Cuma 17:00
Kredİ kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mart ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 127 milyar TL oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2021 yılının Mart ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. BKM’nin verilerine göre, Mart ayı sonunda Türkiye’de 78 mil- yon adet kredi kartı, 142,5 mil- yon adet banka kartı ve 46,8 mil- yon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2020 yılının Mart ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 10’luk, banka kartı adedinde yüzde 6’lık, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 39’luk artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 267,3 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış gösterdi. Mart ayında kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme yüzde 236 artış ve 6,8 milyar TL’lik ödemeyle kamu /vergi ödemeleri sektöründe gerçekleşti. Bu artışta vergi borcu yapılandırmalarının ilk taksitlerinin ödenmesinin etkili olduğu görüldü. Kamu / vergi ödemeleri sektörünü sırasıyla, yüzde 92 artış ve 9 milyar TL’lik ödeme ile giyim ve aksesuar, yüzde 89 artış ve 9,5 milyar TL’lik ödeme ile elektronik eşya, yüzde 75 artış ve 4,3 milyar TL’lik ödeme ile mobilya ve dekorasyon, yüzde 65 artış ve 2,9 milyar TL’lik ödeme ile de eğitim /kırtasiye sektörleri takip etti.

AA

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