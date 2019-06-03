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3 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Mayıs ayının zam şampiyonu yer fıstığı oldu

03 Haziran 2019, Pazartesi 11:30
Tüketici fiyatları bazında mayıs ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 24,68 ile yer fıstığında görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 54,56 ile sivri biber geldi.

Tüketici fiyatları bazında mayısta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 24,68 ile yer fıstığında oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında yer fıstığını, yüzde 24,34 ile limon, yüzde 20,76 ile umreye gidiş ücreti izledi.

Mayısta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 18,91 ile havuç, yüzde 15,82 ile tavuk eti, yüzde 14,41 ile portakal, yüzde 9,10 ile sigaralar, yüzde 7,99 ile dizel otomobil, yüzde 6,42 ile erkek takım elbise ve yüzde 6,04 ile beyaz peynir yer aldı.

En çok sivri biber ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 54,56 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 45,42 ile kuru soğan, yüzde 33,30 ile salatalık, yüzde 32,53 ile kabak, yüzde 27,97 ile taze fasulye, yüzde 14,88 ile patates ve yüzde 7,51 ile yumurta izledi.

AA

Etiketler: Türkiye, ekonomi, enflasyon, gıda
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