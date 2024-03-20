MB rezervleri yeniden ekside

TCMB’nin swap hariç net rezervleri 8 Mart haftasında 6,1 milyar dolar düştü. Yılbaşından bu yana düşüş 14,4 milyar doları buldu. Net rezervler yeniden eksi 53,9 milyar dolara kadar geriledi.

14 Mayıs 2023 seçimlerine eksi 57,8 milyar dolar seviyesindeki net rezervlerle gidilirken 31 Mart yerel seçimlerine de bu seviyeye yakın bir seviyede gidilmesi bekleniyor. BirGün’ün haberine göre TCMB’nin rezervlerinde yaşanan azalmaya değinen İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Başlevent, “Kullanılacak cephane azalmış gibi görünüyor. Swap hariç net rezervlerin tarihin en düşük seviyelerine düşmesini tercih edeceklerini sanmıyorum. Seçimden sonra da en azından baz etkisiyle yıllık enflasyon düşmeye başlayana kadar yüksek politika faizi ve yüksek mevduat faizi oranları görülmeye devam edecek” diye konuştu. Haber Merkezi

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