"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Memur ve emekli maaşına yapılacak zam miktarı belli oldu

03 Temmuz 2019, Çarşamba 11:51
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin zam oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, haziranda yüzde 0.03 artarken yıllık bazda yüzde 15.72 oldu.

Buna bağlı olarak SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak.

NTV'nin aktardığı habere göre, memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak.

Son toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre enflasyon ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16, martta yüzde 1.03, nisanda yüzde 1.69 ve mayısta da yüzde 0.95 arttı. 5 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 4.98 oldu.

Etiketler: memur, emekli, maaş, zam
Okunma Sayısı: 389
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Arif Altay

    3.7.2019 12:47:01

    Bu iktidar çalışan ve emekli maaşlarını daha az ödemek için enflasyonu bile düşük gösteriyor. Enflasyon sepetinde %15 elektrik, şeker, çay, doğalgaz ve akaryakıt zamları yer almıyor galiba! Eh, ne diyelim? 23 Haziran'dan yeterince ders alınmamış anlaşılan.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Putin: Erdoğan’la sürekli temas halindeyiz

Avrupa Parlamentosu'na İtalyan başkan

Suudi Arabistan Türkiye’deki vatandaşlarını hırsızlığa karşı uyardı

Meteoroloji uyardı: Sağanak bekleniyor

Ruhani 7 Temmuz'dan sonra istedikleri kadar uranyum üreteceklerini söyledi

Küresel ekonomide yavaşlama sinyalleri

Geçtiğimiz ayın zam şampiyonu limon oldu

Enflasyon artış gösterdi

Libya'da Hafter güçleri göçmen kampına saldırdı: En az 40 ölü

Dolar düşüşte

Zamlar bunaltıyor

İsrail'deki protestolarda 47 polis yaralandı

Whatsapp sağlığa yararlı mı?

Bütçe açığı, resmî hedefin 2 katı olacak

Mültecilere yönelik nefret söylemi çok tehlikeli

İsrail yangını körüklüyor

1,5 milyon sığınmacıya yer yok

Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşlarının greviyle ilgili açıklama

Rus araştırma gemisindeki yangında 14 denizci öldü

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Ergenekon dersleri
Sebahattin YAŞAR

Helâl dairesi ve düğünlerimiz
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Abdil YILDIRIM

Mahkûmlar karanlığa mahkûm olmasın
Genel

Zamlar bunaltıyor
Yasemin GÜLEÇYÜZ

İki medeniyet iki kadın modeli
Mustafa ORAL

Hazret-i Hatice bütün kadınlara rehberdir
M. Latif SALİHOĞLU

Partilerin, hükûmetlerin ömür müddeti
Cevher İLHAN

“S-400 yaptırımları” muamması
Süleyman KÖSMENE

Kur’ân âyetlerinin tazeliği

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.