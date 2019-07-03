Memur ve emekli maaşına yapılacak zam miktarı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisinin zam oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, haziranda yüzde 0.03 artarken yıllık bazda yüzde 15.72 oldu. Buna bağlı olarak SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. NTV'nin aktardığı habere göre, memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak. Son toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre enflasyon ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16, martta yüzde 1.03, nisanda yüzde 1.69 ve mayısta da yüzde 0.95 arttı. 5 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 4.98 oldu.

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