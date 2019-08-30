"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

'Memurlar yoksulluğa mahkum ediliyor'

30 Ağustos 2019, Cuma 11:58
Yaklaşık 5,5 milyon memur ve memur emeklisine 2020 ve 2021 için verilmesi kararlaştırılan zam oranları tartışmaya sebep oldu.. Enflasyonun yarısı kadar olan zamlar milyonlarca insanın daha fazla yoksullaşmasına neden olacak.

"Emekli ikramiyemle aldığım ev olmasa, bu hayat şartlarında sokakta kalırım. Enflasyon yüzde 15 diyorlar ama markette her şeyin fiyatı 2-3 kat arttı. Sonra da sadaka gibi zam veriyorlar. Bu maaşla nasıl yaşayalım?"

Bu sözler İstanbul Maltepe’de yaşayan emekli öğretmen Bekir Uluğ’a ait.  71 yaşındaki Uluğ, Türkiye’de sayıları 2 milyonu bulan memur emeklilerinden biri. Geçtiğimiz günlerde 2020 ve 2021 için memur ve memur emeklilerine verilecek zam oranlarının netleşmesi, Uluğ gibi yüz binlerce memur ve memur emeklisini isyan ettirdi.

Hükümetin memur konfederasyonlarına teklif ettiği 2020 için yüzde 4+4 ve 2021 için yüzde 3+3 şeklindeki teklifi, Hakem Kurulu tarafından onaylandı. Böylelikle yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyonu aşkın memur emeklisinin yeni yılda alacağı maaşlar da belli oldu. Ocakta en düşük memur maaşı 3.823 TL’ye, memur emeklisi maaşı da 2.623 TL’ye yükselecek.

Enflasyon yüzde 15, zam yüzde 8

Ancak belirlenen zam oranları, tartışmaların da fitilini ateşledi. Zira yıllık enflasyon oranı yüzde 15’ler seviyesindeyken, memur zamlarının 2020 için toplamda yüzde 8 olarak belirlenmesi, milyonlarca insanın enflasyon karşısında fakirleşmesi anlamına geliyor.

Konfederasyonlar Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın başkanlığında toplanan ve 11 üyeden oluşan Hakem Kurulu'na tepkili. Kamuda üye sayısı bakımından en büyük konfederasyon olan Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, karar sonrası yaptığı açıklamada, mevcut zammı kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Ancak memurların Hakem Kurulu tarafından belirlenen zamlara yasal bir itiraz hakları bulunmuyor. Ayrıca memur konfederasyonlarının zam pazarlıklarının tıkanması ve Hakem Kurulu kararlarına karşı çıkmaları halinde greve gitme hakları da bulunmuyor. Dolayısıyla, milyonlarca memur ve memur emeklisi için Hakem Kurulu’nun kararını kabul etmekten başka bir çare gözükmüyor.

"Memurlar yoksulluğa mahkum ediliyor"

Zam kararını DW Türkçe’ye değerlendiren Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eşbaşkanı Aysun Gezen, "Memur ve memur emeklilerin yaşam kalitesi bu zam oranları ile çok ciddi şekilde düşmeye devam edecek" diyor. Henüz birkaç hafta önce pazarlıklar başladıktan sonra bile pek çok ürüne zam geldiğini, dolar kurunun 5.40’lardan 5.85’lere çıktığını dile getiren Sezen, "Memurları yoksulluğa mahkum eden bir anlayış var. Bu zamlarla, milyonlarca insan faturalarını ödeyemeyecek, çocuğuna harçlık veremeyecek noktaya getirildi" diye konuşuyor.

Bir yanda Temmuz 2019’da yıllık yüzde 16,65 olarak açıklanan tüketici enflasyonu, diğer yanda gün aşırı mal ve hizmetlere gelen ağır zamlar, memur ve emekliler için öngörülen zamları anlamsız kılıyor. Özellikle 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin ardından başlayan zam dalgası her geçen gün büyüyor. Elektrik fiyatı 1 Temmuz itibarıyla yüzde 14.98 zamlanırken, konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatına da yüzde 14.97 oranında zam yapıldı.

Gıda ürünlerinde zam oranı yüzde 50’den fazla

Gıda ürünleri de zamlardan nasibini aldı. Halkın en yoksul yüzde 20’lik kesiminin harcamalarının üçte birini oluşturan gıdada yıllık fiyat artışı yüzde 50’yi geçti. Gıda fiyatlarında, 8 aylık artış yüzde 30.1’e, son bir yıllık artış ise yüzde 54.4’e kadar çıktı. Ulusal Süt Konseyi verilerine göre, son 1 yılda beyaz peynire yüzde 36,6, süte yüzde 46,3, tereyağına yüzde 71 zam geldi. Et üreticileri ise geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklamalarda önümüzdeki 1-1,5 ay içinde et fiyatlarına yüzde 20 oranında zam yapılabileceğini açıkladılar.

Memur zammının gelir dağılımında nasıl bir etki oluşturacağını DW Türkçe’ye değerlendiren Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erinç Yeldan, "Enflasyonun çok altında kalan bu zam oranları, Türkiye’de orta ve alt gelir gruplarının daha da yoksullaşmasına neden olacak" diyor.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2017 yılına ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde 34 ülke içerisinde Sırbistan’ın ardından ikinci sırada bulunuyor.

"Yüksek enflasyon devam edecek"

Enflasyonun Ağustos-Eylül-Ekim döneminde bir miktar gerileyeceğini, ancak ekonomideki yüksek enflasyon sorununun tüm yakıcılığı ile devam ettiğini kaydeden Prof. Yeldan, Merkez Bankası politikalarına olan güvensizliğin yüksek enflasyon sorununu devam ettireceği görüşünde: "Üstelik bu kez, geçmiş yıllardan farklı olarak yapışkan bir enflasyon var. Yani enflasyonu düşürmek hiç kolay olmayacak. Türkiye yüzde 12-15 bandında yüksek bir enflasyon yaşamaya devam edecek. Hükümet krizin atlatılması için çalışanların cebine göz dikmiş durumda."

Peki zam pazarlığında yeni bir kapı açmak mümkün değil mi?

Kamudaki mevcut sendikal yapının antidemokratik ve sürdürülemez olduğunu vurgulayan KESK Başkanı Aysun Gezen, mevcut sistemde Hakem Kurulu tarafından belirlenen zam oranlarının da şaşırtıcı olmadığını söylüyor.

"Tamamen iktidar tarafından kontrol edilen bir kurumun, iktidarın beklentisinin aksine bir karar almasını beklemiyorduk. Çıkan karar bizleri şaşırtmadı" diyen Gezen, "Mutlaka tüm memur konfederasyonlarının ortak bir masada bir araya gelerek hükümet ile pazarlığa oturmalı, grev hakkımız tanınmalı ve Hakem Kurulu iktidardan bağımsız ve adil bir merci olmalı" değerlendirmesinde bulunuyor.

Mevcut durumda, Sayıştay Başkanı’nın başkanlık yaptığı Hakem Kurulu’ndaki 11 kişinin 7’si, doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

"Memurların hak arama talepleri engellendi"

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Çelik, memurların hak arama taleplerinin neredeyse tamamen engellendiğine dikkat çekiyor.

Bugüne kadar Hakem Kurulu’na gidilen anlaşmazlıklarda, mutlaka çalışan lehine bir düzeltme yapıldığına da işaret eden Çelik, "Ancak bu kez hükümetin teklifinin olduğu gibi kabul edilmesi gibi bir durum var. Hakem Kurulu, noter kurulu gibi çalıştı" diye konuşuyor. 

Uluslararası sözleşmelere göre memurların iş bırakma hakkı olduğunu, bunun Anayasa Mahkemesi kararları ile de güvence altına alındığını hatırlatan Aziz Çelik, "Ancak zam pazarlıkları Ağustos ayına getirilerek çoğu memurun, özellikle öğretmenlerin tatilde olduğu bir dönem seçildi. Memur – Sen hükümetle göstermelik bir pazarlık yürütüyor" görüşünü dile getiriyor.

Etiketler: Türkiye, ekonomi, enflasyon, memur, zam, geçim, hayat
Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İBB'de iki seçim arasında işe alınanlar hakkında inceleme başlatıldı

    'Memurlar yoksulluğa mahkum ediliyor'

    Keşmir'de güvenlik güçleri halka işkence uyguluyor iddiası

    Suriye sınırına askeri sevkiyat

    Erdoğan: Siyasetçinin en büyük sermayesi doğruluk ve dürüstlüktür

    Kayyum atanan belediyeler AİHM'e gidiyor

    'Gözlem noktalarımıza zarar gelirse meşru müdafaa hakkımızı kullanırız'

    İzmir ve Muğla'da terör operasyonları: 21 kişi gözaltına alındı

    Memur zammı hayal kırıklığı

    "Aden'de toplu kaçırma vakaları yaşanıyor"

    Gençler, ülkeden kaçıyor

    Trabzonspor ilk maçın avantajıyla sevinen taraf oldu

    BM: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı

    Aden'de dengeler yeniden değişti

    Avrupa'da yılın futbolcusu belli oldu

    ABD, 6,3'le sallandı

    Galatasaray, zorlu takımlarla mücadele edecek

    Eleştirilen zam kararının ardından en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

    TSK ve MİT'ten ortak operasyon

    Erdoğan - Trump görüşmesine ilişkin ABD'den açıklama

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatler ve tarikatlarla uğraşanlar kaybettiler
    Faruk ÇAKIR

    Merhum Aliya dinlenseydi...
    Ömer Alan

    Hak, hukuk, merhamet!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    İsrail’le artan ticarî işbirliği - 1
    Genel

    İzmir ve Muğla'da terör operasyonları: 21 kişi gözaltına alındı
    Risale-i Nur'dan

    Muzafferiyet şükür ister
    Genel

    Memur zammı hayal kırıklığı
    Süleyman KÖSMENE

    Röntgen filmi ceninin simasını görebilir mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kur’ân’ın takdir ve tahsin ettiği lisân (5)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.