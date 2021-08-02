Memurların zam pazarlığı başladı

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı.

Hükümet ile memur konfederasyonları arasındaki 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ile memur ve memur emeklilerinin 2022 ve 2023 yıllarındaki malî ve sosyal hakları belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu’ndaki toplantıya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı. Bakan Bilgin “Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız” dedi. Ankara - Fatih Karagöz

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