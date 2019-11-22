Mercimekte bağımlıyız

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmayla mercimekteki fiyat artışına dikkat çekerek, “Borsada yüzde 100 zamlanan mercimek nedeni ile dar gelirli çorbaya da muhtaç hale gelecek” dedi.

1980’li yıllarda dünya mercimek üretiminin yüzde 40’ının Türkiye’de üretildiğini, mercimek ihracatının da yarısı Türkiye’den yapıldığına dikkat çeken Gürer, “Yanlış tarım politikalarıyla mercimekte ithalatçı ülke durumuna düşürüldük. AKP sayesinde mercimekte de dışa bağımlı hâle geldik” dedi. Geçen yıl mercimekte 331 bin ton ithalat gerçekleştiğini hatırlatan Gürer, “Bu yıl ekim alanı arttı ancak verim artmayınca sorun katlandı. AKP sayesinde vatandaşın mercimek çorbasını da pahalı içmek zorunda kalacağı ya da çorbaya dahi muhtaç hâle geleceği görülüyor” dedi.

MERCİMEK FİYATINI KATLADI

Mercimekte üretim girdi fiyatları ile maliyetin artmasıyla beraber, verim düşüklüğü sonucu fiyatlarda hızlı tırmanma yaşandığına bildiren Gürer, “Üreticiyi girdi fiyatları ve mevsimsel değişimler vurdu. Sezon başında 2 lira 60 kuruş olan mercimeğin şu an borsada kilosu 4 lira 50 kuruşa çıktı. Bu, tüketiciye market rafında 1 kilogram fiyatı 11 lira olarak yansıyor, organikte ise fiyat 14 liraya çıkıyor. Böyle giderse fiyat daha da katlanacak. Bu konuda Bakanlık bir an önce önlem almalıdır” diye konuştu.

Ankara - Adnan Solmaz