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21 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Merkez Bankası faizi düşürdü

21 Ekim 2021, Perşembe 14:45
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdü.

Faiz kararı öncesi 9,28 seviyesinde işlem gören ABD Doları /Türk Lirası kuru 9,40'ın üzerine çıkarak rekor tazeledi. 10,80 seviyesinden işlem gören Euro/Türk Lirası kuru ise 11'in üzerini gördü.

Nisan ayında başkanlığa atanan Şahap Kavcıoğlu yönetiminde merkez bankası ilk faiz indirimini eylül ayında yapmıştı. Kavcıoğlu söylem değişikliğine gitmesinin ardından bu ayda faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılıyordu fakat beklentiler 50 ile 100 baz puan arasındaydı.

Kurul sonrası yapılan açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle:

"Arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı değerlendirilmiştir."

"Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenirken, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir."

"Kurul, para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak destekleme kararı almıştır."

Euronews Türkçe

Etiketler: Merkez Bankası, faiz
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