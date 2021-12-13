Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha

Merkez Bankası dövize dördüncü kez doğrudan müdahale etti. Açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda da Merkez Bankası, döviz piyasasına satım yönünde doğrudan müdahalede bulunmuştu. Böylece piyasaya 2 hafta içerisinde 4. kez müdahalede bulunuldu.

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