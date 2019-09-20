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Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

20 Eylül 2019, Cuma 20:26
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2.1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesi bekleniyor. Söz konusu değişiklikler, tesisi 4 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan 20 Eylül 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak.

Analistler, TCMB'nin bu hamle ile rezervlerini artıracağını belirterek, daha önce TCMB Başkanı Murat Uysal tarafından dile getirilen rezerv biriktirme politikası kapsamında kararın piyasalar için pozitif olduğunu ifade etti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Merkez Bankası, zorunlu karşılık kararı
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