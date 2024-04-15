"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 NİSAN 2024 SALI - YIL: 55

Merkez Bankası rekor zarar açıkladı - Hazine’nin borcu yüzde 39.6 arttı

15 Nisan 2024, Pazartesi 22:18
Hazine Ocak-mart döneminde 337.6 milyar lira borçlandı. Hazine’nin borçlanması, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39.6 arttı.

Merkez Bankası, zenginlere servet aktarımı olarak nitelendirilen kur korumalı mevduat (KKM) uygulaması nedeniyle geçen yıl tarihi düzeyde zarar etti. Resmi Gazete’de yayımlanan bilanço verilerine göre, Banka 2022 yılında 72 milyar TL kâr açıklamıştı. Önceki yıllarda Merkez Bankası elde ettiği kârdan ihtiyat akçesi olarak Hazine’ye aktarım yapmıştı.Merkez Bankası’nın zararı., likidite yönetimi açısından önem gösteriyor. Banka, Hazine’ye kâr transferi olmayacağı için bu durumun likidite genişlemesine engel olacağı öngörülüyor.  

Hazine’nin borcu yüzde 39.6 arttı

Hazine, ilk çeyrekte 570.2 milyar liraya ulaşan nakit açığını kapatmak için borçlanma yoluna gitti. 570.2 milyar liralık açığın, 337.6 milyar lirası net borçlanma ile kapatıldı. Hazine; ocak ayında 133.7, şubat ayında 143.9, mart ayında ise 59.9 milyar liralık net borçlanma gerçekleştirdi. Sözcü’den Tolga Uğur’un haberine göre aylık bazda hem gelirler hem de giderlerde düşüş gözlemlenirken bütçenin faiz ödemeleri ise martta, şubata kıyasla, yaklaşık 9 milyar lira yükselerek 63.3 milyar lira oldu. İlk 3 aydaki faiz ödemeleri yıllık bazda 2.5 kat artarak 225.2 milyar liraya yükseldi. Bütçeden geçen yılın aynı döneminde 88.3 milyar liralık faiz ödemesi yapılmıştı. Bütçenin nakit dengesi mart ayında 166.7 milyar lira, yılın ilk çeyreğinde ise 570.2 milyar lira açık verdi. Ocak-mart döneminde faiz dışı dengede de 345.5 milyar liralık açık kaydedildi.

357 milyar lira dış borç bekleniyor

Bütçede büyüyen deliği kapatmak için Hazine, borçlanma yoluna gitti. Hazine’nin net borçlanması geçen yıla kıyasla yüzde 39.6 (95.9 milyar lira) arttı. 570.2 milyar liralık nakit açığının yüzde 59.2’si net borçlanma ile kapatıldı. Hazine, ilk çeyrekte 270 milyar liralık net iç borçlanma gerçekleştirirken, yapılan net dış borçlanmanın büyüklüğü ise 67.5 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Aylık bazda bakıldığında Hazine; ocak ayında 133.7, şubat ayında 143.9, mart ayında ise 59.9 milyar liralık net borçlanma gerçekleştirdi. İç borçlanmada ocak ayı, dış borçlanmada ise şubat ayı ön plana çıktı. İlk çeyrekte Hazine 497.3 milyar liralık brüt iç borçlanma gerçekleştirirken 227.2 milyar liralık borcun ödemesini yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl yaklaşık 2.1 trilyon liralık iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor. 2024 yılı dış borçlanma büyüklüğünün ise 357 milyar lira olması bekleniyor. 

Yanlış ekonomi politikasının sonucu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 31 Aralık 2023’te sona eren 92. hesap dönemine ilişkin bilançosunu değerlendiren ekonomistlerden ilk yorum geldi. Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez’in zararını 900 milyar TL’ye yakın tahmin ettiğini belirtirken, “Dünyanın en pahalı iktisadı deneyinin faturasının ilk taksiti” değerlendirmesinde bulundu. İktisatçı Mahfi Eğilmez, X hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı: “Merkez Bankası 2023 yılı için 818,2 milyar TL zarar açıkladı. Bunun olacağını 12 Ocak günlü paylaşımımda yazmıştım. Yanlış ekonomi politikasının sonucu.” 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 248
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KKM ekonominin başına büyük dert açtı

    'İsrail'in muhtemel saldırısına "daha güçlü" cevap veririz'

    İkisi de yaptırım istedi

    Merkez Bankası rekor zarar açıkladı - Hazine’nin borcu yüzde 39.6 arttı

    Yabancıların aldığı konut sayısı 385 bine dayandı

    Geniş tanımlı işsizlik % 24,5

    ‘Soruşturma hukuka uygun şekilde yürütülmeli’

    Endonezya'daki toprak kaymasında 18 kişi öldü, 2 kişiden haber alınamıyor

    "İsrail, askeri karşılık vermemeli"

    Selektörle radar uyarısı yapan 66 sürücüye para cezası

    2 il, 6 ilçe ve 3 beldedeki itirazlara YSK'dan red kararı

    On binlerce kişiden İngiltere'ye bir çağrı daha: İsrail'e silah satışına son ver!

    Yargıtay Başkanı yine seçilemedi

    Bayramda trafik kazalarında 66 kişi vefat etti

    Soykırıma ABD desteği dünyayı ateşledi

    Bölge savaşına dönüşmesin

    Bu gidişle eşitsizlik ve yoksulluk artar

    Dışişleri Bakanlığı'ndan İran-İsrail gerilimine ilişkin açıklama

    Gazze'de 191 günde 33 bin 729 Filistinli katledildi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsrail’le ticaret Filistin’e ihanet
    Genel

    KKM ekonominin başına büyük dert açtı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Saldırıyı kınamada bile çifte standart
    Ali FERŞADOĞLU

    Niçin Risâle-i Nûr’u herkes tam anlamaz?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Muhammet ÖRTLEK

    İran misillemesinin anlamı
    Cevher İLHAN

    Seçimin en temel mesajı
    Süleyman KÖSMENE

    Evde görevler ve sorumluluklar
    Risale-i Nur'dan

    Her bahar, haşir hakikatini ilân eder

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.