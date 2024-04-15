Merkez Bankası rekor zarar açıkladı - Hazine’nin borcu yüzde 39.6 arttı

Hazine Ocak-mart döneminde 337.6 milyar lira borçlandı. Hazine’nin borçlanması, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39.6 arttı.

Merkez Bankası, zenginlere servet aktarımı olarak nitelendirilen kur korumalı mevduat (KKM) uygulaması nedeniyle geçen yıl tarihi düzeyde zarar etti. Resmi Gazete’de yayımlanan bilanço verilerine göre, Banka 2022 yılında 72 milyar TL kâr açıklamıştı. Önceki yıllarda Merkez Bankası elde ettiği kârdan ihtiyat akçesi olarak Hazine’ye aktarım yapmıştı.Merkez Bankası’nın zararı., likidite yönetimi açısından önem gösteriyor. Banka, Hazine’ye kâr transferi olmayacağı için bu durumun likidite genişlemesine engel olacağı öngörülüyor.

Hazine’nin borcu yüzde 39.6 arttı

Hazine, ilk çeyrekte 570.2 milyar liraya ulaşan nakit açığını kapatmak için borçlanma yoluna gitti. 570.2 milyar liralık açığın, 337.6 milyar lirası net borçlanma ile kapatıldı. Hazine; ocak ayında 133.7, şubat ayında 143.9, mart ayında ise 59.9 milyar liralık net borçlanma gerçekleştirdi. Sözcü’den Tolga Uğur’un haberine göre aylık bazda hem gelirler hem de giderlerde düşüş gözlemlenirken bütçenin faiz ödemeleri ise martta, şubata kıyasla, yaklaşık 9 milyar lira yükselerek 63.3 milyar lira oldu. İlk 3 aydaki faiz ödemeleri yıllık bazda 2.5 kat artarak 225.2 milyar liraya yükseldi. Bütçeden geçen yılın aynı döneminde 88.3 milyar liralık faiz ödemesi yapılmıştı. Bütçenin nakit dengesi mart ayında 166.7 milyar lira, yılın ilk çeyreğinde ise 570.2 milyar lira açık verdi. Ocak-mart döneminde faiz dışı dengede de 345.5 milyar liralık açık kaydedildi.

357 milyar lira dış borç bekleniyor

Bütçede büyüyen deliği kapatmak için Hazine, borçlanma yoluna gitti. Hazine’nin net borçlanması geçen yıla kıyasla yüzde 39.6 (95.9 milyar lira) arttı. 570.2 milyar liralık nakit açığının yüzde 59.2’si net borçlanma ile kapatıldı. Hazine, ilk çeyrekte 270 milyar liralık net iç borçlanma gerçekleştirirken, yapılan net dış borçlanmanın büyüklüğü ise 67.5 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Aylık bazda bakıldığında Hazine; ocak ayında 133.7, şubat ayında 143.9, mart ayında ise 59.9 milyar liralık net borçlanma gerçekleştirdi. İç borçlanmada ocak ayı, dış borçlanmada ise şubat ayı ön plana çıktı. İlk çeyrekte Hazine 497.3 milyar liralık brüt iç borçlanma gerçekleştirirken 227.2 milyar liralık borcun ödemesini yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl yaklaşık 2.1 trilyon liralık iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor. 2024 yılı dış borçlanma büyüklüğünün ise 357 milyar lira olması bekleniyor.

Yanlış ekonomi politikasının sonucu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 31 Aralık 2023’te sona eren 92. hesap dönemine ilişkin bilançosunu değerlendiren ekonomistlerden ilk yorum geldi. Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez’in zararını 900 milyar TL’ye yakın tahmin ettiğini belirtirken, “Dünyanın en pahalı iktisadı deneyinin faturasının ilk taksiti” değerlendirmesinde bulundu. İktisatçı Mahfi Eğilmez, X hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı: “Merkez Bankası 2023 yılı için 818,2 milyar TL zarar açıkladı. Bunun olacağını 12 Ocak günlü paylaşımımda yazmıştım. Yanlış ekonomi politikasının sonucu.”