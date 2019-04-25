''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Orman-İş Sendikasının bir otelde düzenlenen 4. Olağan Genel Kurulunda, kıdem tazminatında yaşanan sorunların giderilmesini istediklerini söyledi.

Özel sektörde sendikasız ve toplu iş sözleşmesi kapsamında olmayan çalışanların kıdem tazminatını alamadığını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Sürdürülebilir ve mevcut hakları koruyan yeni bir modeli tartışmaya hazırız. Bunu söylediğimiz için birileri tarafından hedef alınıyoruz. Peki ne yapsaydık? Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı bir sisteme 'evet' mi diyeceğiz, sorunları görmezden mi geleceğiz? Kazanılmış hakları koruyan ve kapsayıcı bir modeli birlikte inşa etmemiz lazım. Maalesef bir kısım işveren çevreleri kıdem tazminatı vermek istemiyor. Sosyal tarafların mutabakatıyla inşallah bu sorun çözülecek. Biz de bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışacağız."

"Şimdi, ekonomide yeniden toparlanma zamanı"

Aslan, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin geride kaldığını dile getirerek, "Bundan sonra ülkemizi her alanda kalkındıracak, güçlendirecek adımları hızla atmalıyız. Şimdi, ekonomide yeniden toparlanma zamanıdır." dedi.

İş kazalarının can yakmaya ve gündemdeki yerini korumaya devam ettiğini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"İş kazalarında her gün ortalama 4 işçimiz yaşamını yitiriyor, 6 emekçimiz sakat kalıyor. Bilimsel verilere göre iş kazalarının yüzde 98'i önlenebilir niteliktedir. İşverenlerimiz, iş sağlığı ve güvenliği için alınacak önlemleri maliyet gibi görmemeli. İş kazalarının maddi faturası, bu kazaları önleyecek maliyetin tam beş katıdır. Bu konuda, topyekün bir bilinçlenmeye ihtiyacımız var."