Milyonlarca emekçinin ahını alacaksınız

CHP’Lİ FETHİ GÜRER, İŞÇİLERİN EMEKLİLİĞE ERİŞİMİNİ ZORLAŞTIRAN VE KIDEM TAZMİNATINI SINIRLAYAN KANUN TEKLİFİNİN YASALAŞMASI HALİNDE, TEKLİFİ VEREN MİLLETVEKİLLERİNİN MİLYONLARCA EMEKÇİNİN AHINI ALACAĞINI SÖYLEDİ.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işçilerin emekliliğe erişimini zorlaştıran ve kıdem tazminatını sınırlayan Kanun Teklifinin yasalaşması halinde, teklifi veren milletvekillerinin milyonlarca emekçinin ahını alacağını söyledi. AKP’nin getirdiği teklifte yer alan ve emekçilerin bütün haklarının budanmasına yol açacak düzenlemelerin geri çekilmesini isteyen Gürer, “Burada oturan milletvekillerinin çoğunun ya babası ya annesi işçidir. O günleri düşünün. Bu koltuklara erişince, o insanların dünde yaşadıklarını nasıl unuttunuz?” diye sordu.

10 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİREN DÜZENLEMEYİ KİMSEYE SORMADINIZ

TBMM’de görüşülmekte olan Torba Yasa Teklifi’nde 25 yaş altında ve 50 yaş üzerindeki işçilerin belirli süreli sözleşmelerle mağdur edilmesinin yolunu açacak düzenlemelerin olduğunu söyleyen Gürer, 10 milyon kişiyi ilgilendiren bu kanun teklifinin ne yazık ki 3 konfederasyonla da görüşmeden, işçilerin, emekçilerin bu konuyla ilgili değerlendirmesi alınmadan milletvekilleri tarafından Meclis gündemine getirildiğine dikkat çekti.

İŞÇİLERİN KAZANILMIŞ HAKLARINI AKP TEK TEK BUDADI

Ülkemizde bugüne kadar kazanılmış olan işçi haklarının AKP döneminde tek tek budadığını söyleyen Fethi Gürer, 2006 yılında emeklilikte yaş 65’e kademeli olarak çıkarılırken aylık bağlama oranıyla da emekli maaşlarının aşağı doğru düşmesinin yolu açıldığını hatırlattı. Gürer, daha sonra, çıkarılan iş güvenliğiyle ilgili düzenlemenin de ne yazık ki sürekli ertelenerek uygulanmadığını bu durumun, Türkiye’yi Avrupa’da iş cinayetlerinde ilk sıraya yerleştirdiğini söyledi.

YANLIŞTAN DÖNÜN

Yanlıştan dönülmesi çağrısında bulunan Gürer, “Burada oturan milletvekillerinin çoğunun ya babası ya annesi işçidir. O günleri düşünün. Bu koltuklara erişince, o insanların dünde yaşadıklarını nasıl unuttunuz? Kıdemi, ihbarı, iş güvencesini, bunların yaşadıkları acıları sahiplenmek yerine niye yok etmeye uğraşıyorsunuz?” dedi.