"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Milyonlarca emekçinin ahını alacaksınız

08 Kasım 2020, Pazar
CHP’Lİ FETHİ GÜRER, İŞÇİLERİN EMEKLİLİĞE ERİŞİMİNİ ZORLAŞTIRAN VE KIDEM TAZMİNATINI SINIRLAYAN KANUN TEKLİFİNİN YASALAŞMASI HALİNDE, TEKLİFİ VEREN MİLLETVEKİLLERİNİN MİLYONLARCA EMEKÇİNİN AHINI ALACAĞINI SÖYLEDİ.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işçilerin emekliliğe erişimini zorlaştıran ve kıdem tazminatını sınırlayan Kanun Teklifinin yasalaşması halinde, teklifi veren milletvekillerinin milyonlarca emekçinin ahını alacağını söyledi. AKP’nin getirdiği teklifte yer alan ve emekçilerin bütün haklarının budanmasına yol açacak düzenlemelerin geri çekilmesini isteyen Gürer, “Burada oturan milletvekillerinin çoğunun ya babası ya annesi işçidir. O günleri düşünün. Bu koltuklara erişince, o insanların dünde yaşadıklarını nasıl unuttunuz?” diye sordu. 

10 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİREN DÜZENLEMEYİ KİMSEYE SORMADINIZ 

TBMM’de görüşülmekte olan Torba Yasa Teklifi’nde 25 yaş altında ve 50 yaş üzerindeki işçilerin belirli süreli sözleşmelerle mağdur edilmesinin yolunu açacak düzenlemelerin olduğunu söyleyen Gürer, 10 milyon kişiyi ilgilendiren bu kanun teklifinin ne yazık ki 3 konfederasyonla da görüşmeden, işçilerin, emekçilerin bu konuyla ilgili değerlendirmesi alınmadan milletvekilleri tarafından Meclis gündemine getirildiğine dikkat çekti. 

İŞÇİLERİN KAZANILMIŞ HAKLARINI AKP TEK TEK BUDADI  

Ülkemizde bugüne kadar kazanılmış olan işçi haklarının AKP döneminde tek tek budadığını söyleyen Fethi Gürer, 2006 yılında emeklilikte yaş 65’e kademeli olarak çıkarılırken aylık bağlama oranıyla da emekli maaşlarının aşağı doğru düşmesinin yolu açıldığını hatırlattı. Gürer, daha sonra, çıkarılan iş güvenliğiyle ilgili düzenlemenin de ne yazık ki sürekli ertelenerek uygulanmadığını bu durumun, Türkiye’yi Avrupa’da iş cinayetlerinde ilk sıraya yerleştirdiğini söyledi. 

YANLIŞTAN DÖNÜN  

Yanlıştan dönülmesi çağrısında bulunan Gürer, “Burada oturan milletvekillerinin çoğunun ya babası ya annesi işçidir. O günleri düşünün. Bu koltuklara erişince, o insanların dünde yaşadıklarını nasıl unuttunuz? Kıdemi, ihbarı, iş güvencesini, bunların yaşadıkları acıları sahiplenmek yerine niye yok etmeye uğraşıyorsunuz?” dedi. 

Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Merkez’e başkan dayanmıyor

    Milyonlarca emekçinin ahını alacaksınız

    Eski Türkiye geri döndü

    Yıkım kararı verilen okullarda eğitim sürüyor

    ABD'nin 59. Başkanı olmaya hak kazanan Joe Biden kimdir?

    Örnek davranış Antalya'dan

    Fenerbahçe'ye Konyaspor şoku

    Biden'ın seçimi kazanmasının ardından Trump'tan ilk açıklama

    Koca: Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor

    ABD'deki başkanlık seçimlerini Biden kazandı

    Ayda Gezgin taburcu edildi

    Obeziteye dikkat!

    Almanya'da en yüksek günlük vaka sayısı gözlemlendi

    İzmir'de ''ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık'' bina sayısı 309'a yükseldi

    Otomatik vites satışları artmaya devam ediyor

    16 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı

    Lübnan'ın ekonomik kriz derinleşirken, Beyrut'taki enkaz da hala kaldırılmayı bekliyor

    Ev çöpleri Japonya Havayollarının yakıtı olacak

    ABD'de tansiyon yükseliyor: Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi

    Azerbaycan tüm cephe boyunca operasyonlarını sürdürüyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    100. yılında Hutuvat-ı Sitte’den güncel mesajlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Zoraki saygı duyuşu
    Genel

    Merkez’e başkan dayanmıyor
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Deprem İlâhî ikaz değil mi?
    Genel

    Eski Türkiye geri döndü
    Feyzullah ERGÜN

    Dr. Victor Puachet’den tavsiyeler (1)
    Faruk ÇAKIR

    UNESCO ve Ayasofya
    Genel

    Milyonlarca emekçinin ahını alacaksınız
    Risale-i Nur'dan

    Musîbetlerde üç vecihle şikâyete hak yok

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.