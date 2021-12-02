Mobilyacı taksit artışı istiyor

Hammadde konusunda yaşanılan tedarik sorunu dışında 2021 yılının ikinci yarısından itibaren genel olarak olumlu bir tablo çizen mobilya sektörü, 2022 yılına umutla girmeye hazırlanıyor.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, “Aslında şöyle bir dönüp 2021 yılının tamamına baktığımızda, mobilya sektörü olarak oldukça çetin mücadele verdiğimiz bir seneyi ardımızda bırakıyoruz. Yılın birkaç ayında mağazalarımızın kapalı olması, düğünlerin ertelenmesi, mobilya alışverişlerinde taleplerin ertelenmesi gibi nedenlerle iç piyasada temkinli bir ilerleyiş seyretti. Biz bu yılın başında yine pandemi şartları dahilinde yıllık hedefimizi 80 milyar TL olarak belirlemiştik ancak biraz altında bir kapanış yapmayı bekliyoruz. Bu doğrultuda yurt içinde 70 milyar TL ile yılı kapatmayı ön görüyoruz. Mobilya alışverişlerinde taksit sayısı artar ise, taleplerini erteleyen tüketici de rahatlıkla alışveriş yapabilir” dedi. İstanbul - Nihat Orhan

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