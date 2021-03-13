Mobilyada konteyner sıkıntısı

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, “Bir süredir içinde bulunduğumuz konteyner sıkıntısı nedeniyle hali hazırda anlaşması yapılmış ürünlerin ihraç edilmesinde, dolayısıyla teslimatlarda büyük bir sorun yaşıyoruz” dedi.

Covid­19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla hafta sonları uygulanan dışarı çıkma yasaklarının yurt genelinde, risk faktörü az olan illerde Cumartesi ve pazar günleri kaldırılmasıyla birlikte alış veriş merkezleri ve mağazalar ziyaretçilerine hafta sonu yeniden hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda mobilya perakendecilerinin de kapılarını müşterilerine açmasıyla birlikte iç piyasada gözle görülür bir hareketlilik yaşanmaya başladı. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Mobilyacı esnafının yüzü geçtiğimiz hafta sonu mağazaların yeniden açılmasıyla birlikte yeniden gülmeye başladı. Bu durumun iç piyasa satışlarını yüzde 25 oranında arttıracağını tahmin ediyoruz” dedi. Ertelenen düğün alış verişlerinin de yeniden başladığını belirten Balcı, “Yeniden normalleşmeye başladığımız şu günlerde düğün organizasyonlarının da başlamasıyla birlikte özellikle evlenecek çiftlerden mağazalarımıza yoğun bir talep olduğunu görüyoruz” dedi.

Hammadde sıkıntısı da var

Ülkemizde koronavirüs salgınının ilk kez görülmesinin üzerinden tam olarak 1 yıl geçti. 2020’nin oldukça meşakkatli bir yıl olmasına rağmen sektörümüz açısından ulaşmak istediğimiz hedefleri başarıyla gerçekleştirdik. İhracat noktasında da, 2021 Şubat ayında dünyaya 312 milyon dolarlık Türk mobilyası ihraç ettik. Ancak bir süredir içinde bulunduğumuz konterner sıkıntısı nedeniyle hali hazırda anlaşması yapılmış ürünlerin ihraç edilmesinde, dolayısıyla teslimatlarda büyük bir sorun yaşıyoruz” dedi. Geçtiğimiz yazdan beri devam eden hammadde sıkıntısıyla ilgili son durumu da aktaran Balcı, “Buradan sektördeki tüm paydaşlarımıza seslenmek istiyorum. İhtiyacınız olandan daha fazlasını stoklamak amacıyla hammadde alımı yapmayın. Aynı zamanda yurt içindeki tedarikçilere de seslenen Balcı, “Yurt dışına yüzde 15 daha fazla fiyattan satış yapan hammadde firmaları, iç piyasayı zor durumda bırakıyor. Yerli üretici ise hammaddeye ulaşmakta sıkıntı yaşıyor” dedi.