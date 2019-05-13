Moody’s: Türkiye'de ekonomik koşullar zorlu olmaya devam edebilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye ve Güney Afrika'da düşük ekonomik büyümenin tüketici güveninde istikrarsızlık anlamına geldiğini belirtti.

Moody’s gelişmekte olan piyasa ekonomilerine ilişkin bugün yayınladığı raporunda Güney Afrika ve Türkiye’deki zayıf veya kötüleşen makroekonomik ortamların tüketici güvenini olumsuz yönde etkilemeye devam edeceğini ifade etti. Raporda ayrıca "Türkiye tüketici sektöründeki koşullar, süregelen makroekonomik zayıflık, döviz kurundaki oynaklık, yüksek enflasyon ve politika belirsizliğinin etkisiyle 2019 boyunca ve 2020 yılı başlarında zorlu olmaya devam edebilir" denildi. Raporda ayrıca, Türkiye’nin zayıflayan ekonomisinin şirket ve altyapı sektörü için zorlu işletme temelleri ortaya koyarak krediye erişimdeki zorlukları yansıttığı belirtildi.

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