Motorin ve benzine zam

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor.

Sozcu.com.tr’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, gece yarısından itibaren motorinin litresi 41 kuruş zamlandı. Motorinde özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için bu zammın tamamı pompaya yansıdı. Benzinde ise 40 kuruş zam yapıldı. Bu zammın 23 kuruşu ÖTV’den karşılandı ve benzinde de ÖTV sıfırlandı. 17 kuruş zam ise pompa fiyatına yansıdı. LPG’de daha önce ÖTV sıfırlanmıştı. Böylece motorinin litre fiyatı dün geceden itibaren yaklaşık olarak İstanbul’da 7,53’ten 7,94’e, Ankara’da 7,61’den 8,02’ye, İzmir’de 7,62’den 8,03’e yükselmiş oldu. Fiyatlar yerler ve şirketler arasında farklılıklar gösteriyor.

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