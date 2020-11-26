Motorine 33 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Motorin grubuna cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zammın bir kısmı ÖTV'den karşılanabilir. NTV

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