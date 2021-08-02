Motorine 5 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 5 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, akaryakıtta Eşel Mobil sistemi uygulanmaya devam etse de söz konusu zam, rafineri çıkış fiyatlarında yaşanan değişiklikten kaynaklandı. Pompa fiyatına ortalama 5 kuruş olarak yansıyacak zam ile Ankara'da ortalama 7,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 7,35 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 7,22 liradan 7,27 liraya, İzmir'de 7,32 liradan 7,37 liraya çıkacak. AA

Okunma Sayısı: 443

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.