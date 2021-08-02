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3 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Motorine 5 kuruş zam

02 Ağustos 2021, Pazartesi 21:12
Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 5 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, akaryakıtta Eşel Mobil sistemi uygulanmaya devam etse de söz konusu zam, rafineri çıkış fiyatlarında yaşanan değişiklikten kaynaklandı.

Pompa fiyatına ortalama 5 kuruş olarak yansıyacak zam ile Ankara'da ortalama 7,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 7,35 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 7,22 liradan 7,27 liraya, İzmir'de 7,32 liradan 7,37 liraya çıkacak.

AA

Etiketler: motorin, zam
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