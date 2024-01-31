Motorine bir zam daha

Yüksek enflasyon, vergilerde yaşanan artış ve küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Motorine önceki gece gelen 1 lira 38 kuruşluk zammın ardından 24 saat geçmeden ikinci zam geldi. Sektör kaynaklarına göre; motorine dün gece yarısı 1 lira 40 kuruş daha zam yapıldı. halktv.com.tr’nin haberine göre, dün gece yarısı (31 Ocak 2024) itibarı ile benzine de 2 TL dolayında zam geldi. Haber Merkezi

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