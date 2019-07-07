Motorine indirim geliyor

Benzine yapılan indirimin ardından motorine de indirim göründü. Yarın gece yarısı motorine 15 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Dolar kurunun 5 TL 60 kuruşa kadar düşmesi ve uluslararası piyasada motorin ton fiyatının 591 dolardan 584 dolara gerilemesi araç depolarına indirim olarak yansıyacak. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, bu çerçevede motorine yarın gece yarısından geçerli 15 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Geçen hafta benzine önce 27 kuruş zam yapıldı. Ardından dolar kurunun ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatının gerilemesi ile birlikte 12 kuruş indirim yapıldı.

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