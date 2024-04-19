‘Mülteci’ şartlı kredi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen günlerde “müjde” olarak Dünya Bankası’na toplamda 35 milyar dolar borçlandığımızı açıkladı.

Şimşek’in açıklamasını CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Meclis gündemine taşıdı. Cumhuriyet’in haberine göre Öztürk, söz konusu 17 milyar doların ne zaman ve hangi şartlarda alındığını ve akıbetini sordu. Kredi şartlarında yer alan “oluşturulan istihdamın yüzde 50’sinin mülteci olması” konusunu da eleştiren Öztürk, “Hem kredi veriyorlar hem de mültecileri istihdam etme şartı koşuyorlar. Zaten Dünya Bankası’ndan kredi almamız tartışmaya açık bir konuyken, üstüne mültecileri istihdam etme şartının eklenmesi krediyi daha da tartışmalı bir hale getiriyor. Mültecilere istihdam sağlamak onları ülkemizde kalıcı hale getirmek demek değil midir? AKP iktidarı bir yandan kendine seçmen devşirirken bir yandan da ülkenin demografik yapısına müdahale ediyor. Merak ediyorum, kredinin kullanılmasında bu şart ne kadar bağlayıcı?” Kendi vatan evlatlarımız işsizlikle, yoksullukla mücadele ederken; kimi evlatlarımız bu nedenle canına kıyarken mültecilere iş garantisi vermek hangi vicdana sığar?” diye sordu.

ANKARA - MEHMET KARA