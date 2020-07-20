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26 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Nasıl çözeceğiz bu sorunu?

20 Temmuz 2020, Pazartesi 23:07
Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, TL’nin değerinin döviz karşısında yerlerde süründüğünü söyledi.

Kahveci, ekonomideki gidişatı değerlendiren yazısında, “Geçmiş yıllarda aldığımız dış borçların bir kısmını ödemek zorunda kalıyoruz. Daha bu yılın ilk 5 ayında 18 milyar dolar dış borç ödedi özel sektör. 2018 başından bu yana özel sektörün net ödediği dış borç 80 milyar dolara ulaştı. Devlet yüzde 6 seviyelerinden dış borçlanarak bu açığın sadece yarısını kapatabiliyor. Nasıl sürecek bu dövizsizlik? Acaba Mültecileri yeniden sınırlara mı yığsak? Nasıl çözeceğiz bu sorunu? Milletin dövizlerini Merkeze çağırarak ne kadar idare edebiliriz? Güneş çoktan battı, ama yakında ay ışığını da kaybedersek ne olacak? Karanlıkta yürümeye ne kadar alışkınız?  O değil de küçücük çocuklarımız, evlâtlarımız bu karanlıkta ne yapacak? Asıl onları düşünelim.” ifadesini kullandı.

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