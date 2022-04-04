"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Nebati: Kur ve faizin üstesinden geldik

04 Nisan 2022, Pazartesi 15:54
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonu faiz kıskacından çıkardıklarını belirterek yıl sonunda enflasyonda kalıcı düşüş beklediklerini kaydetti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında İş Dünyası ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Nebati enflasyonu kalıcı olarak düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak için kararlı adımlar attıkları söyledi. Nebati Enflasyonla mücadelede kur ve faiz riskini aştıklarını şimdi davranışlarla ilgli adım atacaklarının da altını çizdi.

İki yıl süren salgının Türkiye'ye çok şey kazandırarak, Türkiye'yi bir küresel üretim merkez haline getirdiğini ancak salgının ardından Ukrayna'daki savaşın oluşan yüksek enflasyon ve belirsizlik nedeniyle küresel ekonominin bir miktar yavaşlamasına sebep olduğunu aktaran Nebati son birçok uluslararası kuruluşun büyüme tahminlerini aşağı doğru güncellediği bir dönemde bu sıkıntılar henüz tam atlatılamamışken Türkiye'nin yüzde 11 büyüdüğe dikkat çekti.

Enflasyonla mücadele

Bakan Nebati Kur Korumalı Mevduat Hesapları ile döviz kurunda stabilizasyonun sağlandığını ifade ederek iş ve yatırım ortamında öngörülebilirliği arttırdıklarını ve enflasyon üzerindeki kur baskısını azalttıklarını ifade etti.

Kur Koruma Mevduat Hesaplarının doğru karar olduğunu Rusya-Ukrayna savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatlarına ve ABD merkez bankası Fed'in faiz arttırımına rağmen kurun stabil durumunu korumasının gösterdiğini belirten Nebati bu hesaplardaki bakiyenin 1 Nisan itibariyle 695 milyar liraya ulaştığına dikkat çekti ve bunun güven anlamına geldiğinin altını çizdi.

Nebati, son dönemde dünya ekonomilerinin en büyük sorununun artan enflasyon meselesi olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ülkemizde de özellikle ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artış ile tedarik sürecindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri enflasyonun yükselmesinde etkili olmaktadır. Bizler mart ayı itibarıyla yüzde 61,1 seviyesine yükselen enflasyonu kalıcı olarak düşürmek, fiyat istikrarını sürdürülebilir şekilde sağlamak noktasında kararlı adımlar atmaktayız. Bu amaçla öncelikle Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı ve sunulan çeşitli finansal enstrümanlar ile döviz kurlarındaki oynaklığı kısa zamanda giderdik."

Ekonomik kararların belirli bir süreye ihtiyacı olduğunu belirten Nebati Türkiye ekonomik modelinin devreye girdiğinde enflasyonun üç ayağından döviz kuru ve faiz riskini ortadan kaldırdıklarını, şimdi ise bireylerin davranışsal değişimleri üzerine odaklanacaklarının altını çizdi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Nebati, kur, faiz
Okunma Sayısı: 208
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Ukrayna'da en az 1430 sivil öldü

    LPG'ye zam kararı

    Nebati: Kur ve faizin üstesinden geldik

    Lübnan Başbakan Yardımcısı: Devlet iflas etti

    Dünya nüfusunun neredeyse tamamı sağlıksız hava soluyor

    Rusya, Ukrayna'nın Buça kentiyle ilgili suçlamaları kabul etmiyor

    Macron'dan özeleştiri

    AB'den Rusya'ya kınama

    Dış ticaret açığı yılın ilk üç ayında yüzde 138,4 arttı

    İspanya Başbakanı Sanchez: Rusya'nın Buça'daki saldırıları "soykırım''

    Esed rejimi yine İdlib’e saldırdı: 3 çocuk daha öldü

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 40. gününde

    Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmalar devam ediyor

    Her 100 bin kişide gözlemlenen vaka sayıları paylaşıldı

    Ukrayna Başsavcılığı: Rusya'nın saldırılarında 161 çocuk öldü

    TÜİK'in enflasyon rakamları: Tüketici de yüzde 61,14 - Üretici fiyatlarında yüzde 114,97

    AYM de mi iftiracı Sayın Bakan?

    BM: 4 milyonu aşkın mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

    'Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu'

    İmran Han'ın görevi resmi olarak sona erdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AYM de mi iftiracı Sayın Bakan?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ermenek’de caddeler nurlandı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yaptıklarına bakın
    Risale-i Nur'dan

    Oruç, insana acz ve fakrını bildiriyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur’u okuyanlara çağrı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mâ-i Nisan gibi toprağa düşenler (1)
    Cenk ÇALIK

    En güzel reçete: Oruç
    M. Said ZEKİ

    Hakikat bükücüleri ve adalet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.