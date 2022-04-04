Nebati: Kur ve faizin üstesinden geldik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonu faiz kıskacından çıkardıklarını belirterek yıl sonunda enflasyonda kalıcı düşüş beklediklerini kaydetti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında İş Dünyası ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Nebati enflasyonu kalıcı olarak düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak için kararlı adımlar attıkları söyledi. Nebati Enflasyonla mücadelede kur ve faiz riskini aştıklarını şimdi davranışlarla ilgli adım atacaklarının da altını çizdi.

İki yıl süren salgının Türkiye'ye çok şey kazandırarak, Türkiye'yi bir küresel üretim merkez haline getirdiğini ancak salgının ardından Ukrayna'daki savaşın oluşan yüksek enflasyon ve belirsizlik nedeniyle küresel ekonominin bir miktar yavaşlamasına sebep olduğunu aktaran Nebati son birçok uluslararası kuruluşun büyüme tahminlerini aşağı doğru güncellediği bir dönemde bu sıkıntılar henüz tam atlatılamamışken Türkiye'nin yüzde 11 büyüdüğe dikkat çekti.

Enflasyonla mücadele

Bakan Nebati Kur Korumalı Mevduat Hesapları ile döviz kurunda stabilizasyonun sağlandığını ifade ederek iş ve yatırım ortamında öngörülebilirliği arttırdıklarını ve enflasyon üzerindeki kur baskısını azalttıklarını ifade etti.

Kur Koruma Mevduat Hesaplarının doğru karar olduğunu Rusya-Ukrayna savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatlarına ve ABD merkez bankası Fed'in faiz arttırımına rağmen kurun stabil durumunu korumasının gösterdiğini belirten Nebati bu hesaplardaki bakiyenin 1 Nisan itibariyle 695 milyar liraya ulaştığına dikkat çekti ve bunun güven anlamına geldiğinin altını çizdi.

Nebati, son dönemde dünya ekonomilerinin en büyük sorununun artan enflasyon meselesi olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ülkemizde de özellikle ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artış ile tedarik sürecindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri enflasyonun yükselmesinde etkili olmaktadır. Bizler mart ayı itibarıyla yüzde 61,1 seviyesine yükselen enflasyonu kalıcı olarak düşürmek, fiyat istikrarını sürdürülebilir şekilde sağlamak noktasında kararlı adımlar atmaktayız. Bu amaçla öncelikle Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesabı ve sunulan çeşitli finansal enstrümanlar ile döviz kurlarındaki oynaklığı kısa zamanda giderdik."

Ekonomik kararların belirli bir süreye ihtiyacı olduğunu belirten Nebati Türkiye ekonomik modelinin devreye girdiğinde enflasyonun üç ayağından döviz kuru ve faiz riskini ortadan kaldırdıklarını, şimdi ise bireylerin davranışsal değişimleri üzerine odaklanacaklarının altını çizdi.