Nijerya Ticaret Bakanı'ndan 'Türkiye'yle ticaret' açıklaması

Bakan Adebayo, 'Türk Savunma Bakanlığıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı geldiğinde bu konular masaya yatırıldı. Şu anda Türk savunma ürünlerini keşfediyoruz.' dedi.

Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Richard Adeniyi Adebayo, ülkesi ile Türkiye arasındaki 2 milyar dolarlık ticaret hacminin yeterli olmadığını, gelecek yıllarda bu rakamın "çarpıcı şekilde" artacağını söyledi.

Nijeryalı Bakan Adebayo, yüzlerce Türk ve Afrikalı iş adamının katıldığı, dün sona eren Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'nda soruları yanıtladı.

İş forumunun zamanlı ve çok doğru bir düzlemde yapıldığına dikkati çeken Adebayo, iki ülkenin yakınlaşmasının yanı sıra farklı ilgi alanlarının da tartışmaya açıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta 2016'dan sonra ikinci kez ziyaret ettiği Nijerya, 2 milyar dolardan fazla ticaret hacmiyle Türkiye'nin Afrika kıtasında 6'ncı, Sahra Altı Afrika'daki en büyük ticaret ortaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Adebayo, Nijerya-Türkiye ilişkilerinin 1960'lardan bu yana sürekli ivme kaydettiğine değinerek son zamanlarda iki devlet başkanı arasındaki yakınlığın bu ilişkiyi daha da ileri götürdüğünü kaydetti.

İki ülke arasındaki ticari rakamın yeterli olmadığını kaydeden Adebayo, "Önümüzdeki yıllarda Türkiye'yle ticaret hacmi çarpıcı şekilde artacak." dedi.