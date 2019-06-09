Nohut üreticileri aracılardan şikâyetçi

Türkiye’nin önemli nohut ekim merkezlerinden Kırşehir’in Kaman ilçesindeki üreticiler, aracılar dolayısıyla ürünün fiyatının raflarda yükselmesinden dert yanıyor.

Nohudun marketlerde kilogramının ortalama 10 liradan satıldığını dile getiren Gökalp, aracıların bu artışa sebep olduğuna işaret ederek, “Devletimizin bu aracılar konusuna el atması lâzım. Aradaki aracılar çok. Her konuda olduğu gibi burada da aracılar var. Nohudu biz geçen sene kilogramı 2,5-3 lira arasında sattık. Marketlerde ortalama 10 lira. Nohutta aracıların en aza indirilmesi için bir çalışma yapılmalıdır. Bunu da devletimiz yapabilir.” dedi. Nohut üreticisi Halit Alkan da girdi fiyatlarının yükselmesine rağmen açıklanan nohut fiyatını düşük bulduklarını bildiren Alkan, aracılar dolayısıylasıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Nohudu tüccara 2,5-3 lira arasında satıyoruz. Raflara gelince 10 liraya kadar çıkıyor kilosu. Bizden 3 liraya aldıkları nohudu marketlerde 10 liraya satıyorlar. Aracıların ortadan kalkması lâzım. Devletimiz direkt çiftçiden alıp tükettirirse hem biz hem de tüketici kazanır. Aradaki aracıların yüzde 100’den fazla kârı oluyor.” ifadelerini kullandı.