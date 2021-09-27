Ofis kiralamaları artıyor

Pandemi dönemiyle düşüşe geçen ofis kiralamaları, aşılama çalışmaları ve normalleşme ile birlikte yeniden yükseiİşe geçti. Kiralamada 2021’İn son çeyreğinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 artışı bekleniyor.

Pandemi dönemiyle düşüşe geçen ofis kiralamaları, aşılama çalışmaları ve normalleşme ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış gösteren ofis kiralamalarının yılın son çeyreğindeki büyüme beklentisiyle, artması öngörülüyor.

2021’in son çeyreğinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 artışı beklenen hazır ofis sektörü pandeminin etkisiyle, girişimciler ve yeni şirketler tarafından tercih edilmeye başlandı. Yeni kurulan şirketlerin ve girişimcilerin daha fazla tercih ettiği hazır ofisler 2021’in son çeyreğine yüksek doluluk oranlarıyla giriyor. 2020 yılında şirketlerin büyük bir bölümünün benimsediği evden çalışma modelinin de etkisiyle düşüş yaşayan hazır ofis sektörü, Eylül 2021’i yükselişle bitiriyor. Aynı döneme göre büyümede yüzde 12, dolulukta yüzde 18 artış yaşayan hazır ofislere talepler, her geçen gün yoğunlaşıyor.

Çalışma modeline göre ofis

Aşılama çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte ofislere dönüş sağlayan şirketler yeni çalışma şekillerini de iş modellerine entegre ediyor. Pandemi döneminde çok uzun bir süre uzaktan çalışan şirketlerin yeni ofis modelini ise hibrit model oluşturuyor.

Çalışanlarını hem ev hem de ofiste konumlandıran şirketlerin, çalışma alanı tercihi ise hazır ofisler oluyor. Şirketlere yeni çalışma modelleri sunan hazır ofisler birçok gider kaleminin de ortadan kalkmasına imkan tanıyor. Stopaj, sekreterya, mutfak, elektrik ve ısınma gibi faturaları tek kalemde buluşturan hazır ofis sektörü şirketlerin pandemi sonrası ilk tercihleri haline geldi. Paylaşımlı ofis sektöründe faaliyet gösteren eOfis’in açıkladığı verilere göre, Eylül 2020 itibarıyla yüzde 56 olan doluluk oranları, Eylül 2021 itibarıyla yüzde 70’e yükseldi. 10 şehirdeki 45 lokasyonuyla hizmet veren eOfis’in, en çok doluluk oranını yakaladığı il ise İstanbul oldu.