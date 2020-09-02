Okul bütçesini “bilgisayar” deliyor

ÖĞRENCİLERİN OKULA DÖNÜŞ KALEMLERİNİN ARASINA BİLGİSAYARIN EKLENMESİ OKUL ALIŞ VERİŞ BÜTÇESİNİ DELİYOR.

2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı pandemi dolayısıyla sıkıntılı başladı. Uzaktan eğitim sebebiyle evde kalan öğrenciler, okullarına, arkadaşlarına kavuşamama ihtimalinin kaygısını yaşıyor. Ebeveynlerin derdi ise okul alış verişlerinin artan maliyeti... Özellikle de kitap, kırtasiyeye ek olarak okula dönüş kalemlerinin arasına bilgisayarın eklenmesi. Konuyla alâkalı olarak Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, pandemide birçok kurumun evden çalışmaya yönelmesiyle bilgisayara talebin arttığını hatırlattı. Dövizdeki artışın da etkisiyle son aylarda bilgisayar fiyatlarının aşırı arttığını anlatan Kayral, “Şimdi de uzaktan eğitim ile bilgisayara olan talep yeniden yükseldi. Bilgisayarı olmayan ya da ders için yeterli olmayan veliler, mecburi olarak yeni bilgisayar satın almak durumunda kalmaktalar. İşyerleri için performansı yüksek bilgisayarlar şart, dolayısıyla nispeten pahalı makinaları tercih ediyorlar. Öğrenci velileri ise aile bütçesine fazla hasar vermemek için farklı işlemci veya bir önceki nesil teknolojilerle ihtiyaç gidermeye çalışmakta. Bilgisayar alış verişlerinin çok büyük oranı internet üzerinden yapılıyor. Çünkü en iyi fiyatı bulma, kampanyaları yakalama, taksit seçenekleri ancak internetten alış verişle mümkün” diyor.

e-ticaret sektörü payını arttırıyor

Bİlgİsayar dışındaki okul alış verişleri için de e-ticaret sektörünün, rekabetçi fiyatlar ve rahat alış veriş gibi faktörleri kullanarak “okula dönüş paza- rındaki” payını arttırmaya ça- lıştığını ifade eden Kayral, “Türkiye’nin yıllık 20 milyar lira olan kırtasiye pazarında satışların üçte birlik kısmı okula dönüş olarak adlandırılan Eylül ayında yapılıyor. Üç büyük şehrin ucuzluk merkezleri olan Mahmutpaşa, Ulus, Kemeraltı’ndan dahi ucuza okul alış verişi fırsatı sunan online mağazalar, pastadan daha fazla pay alabilmek için yoğun şekilde kampanyaya başladılar. Bu yüzden okul alışverişinde interneti tercih edenlerin sayısı gözle görülür şekilde arttı. Eylül ayındaki 6-7 milyar liralık okula dönüş pazarından e-ticaret’in beklentisi 1 milyar TL’lik pay almak” dedi.

İstanbul - Reyhan Keser