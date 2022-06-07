Öncelik enflasyonla mücadele olmalı

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, enflasyonla mücadelede gerekirse büyümeden taviz verilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomimizin gelişimi için hukukun üstünlüğü, kurumların güçlenmesi, para ve mali politikalarındaki istikrar, eğitim ve işgücü alanında da doğru adımlar atılması gerektiğini bildiren Turan, “Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya zorlu ama aynı zamanda iktisadi açıdan muazzam potansiyeller barındırıyor” dedi. Tüm dünyada önemli bir devrin kapandığına işaret eden Orhan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyük merkez bankaları öncülüğünde para politikasında başlayan paradigma değişimiyle enflasyon ile mücadelenin temel öncelik olduğu ve gerekirse büyümeden taviz verilebileceği bir döneme giriyoruz.” İstanbul/İzmir - Anka

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