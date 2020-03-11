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11 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

OPEC'in ham petrol üretimi azaldı

11 Mart 2020, Çarşamba 18:10
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün günlük ham petrol üretimi şubat ayında önceki aya göre 546 bin varil azalarak 27 milyon 770 bin varile geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) şubat ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya kıyasla günlük 290 bin varil azalarak yaklaşık 99 milyon 750 bin varile düştü.

Bu dönemde, OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 250 bin artışla 71 milyon 980 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi şubatta önceki aya göre 546 bin varil azalışla 27 milyon 770 bin varile düştü. OPEC'in toplam küresel petrol arzı içindeki payı ise yüzde 27,8 olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Irak, Nijerya ve Angola olarak belirlendi.

Irak'ta günlük üretim 86 bin varil artışla 4 milyon 594 bin varile yükseldi. Nijerya'da günlük ham petrol üretimi 29 bin varil artışla 1 milyon 789 bin varile, Angola'da ise 15 bin varil artışla 1 milyon 390 bin varile çıktı.

Şubatta günlük petrol üretiminde OPEC içinde en fazla düşüş ise Libya, Suudi Arabistan ve Cezayir'de yaşandı.

Libya'da günlük üretim 647 bin varil düşüşle 146 bin varile, Suudi Arabistan'da 56 bin varil düşüşle 9 milyon 683 bin varile, Cezayir'de ise 5 bin varil düşüşle 1 milyon 7 bin varile geriledi.

AA

Etiketler: OPEC, ham petrol üretimi, azalma
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