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OPEC ve OPEC dışı ülkeler günlük petrol üretimini azaltma kararı aldı

06 Aralık 2019, Cuma 19:20
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler, günlük petrol üretimini 500 bin varil daha azaltma kararı aldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler, günlük petrol üretimini 500 bin varil daha azaltma kararı aldı. 

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, söz konusu petrol üreticisi ülkelerin 3 saatin üzerinde süren 7. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından, OPEC ve OPEC dışı ülkeler, günlük ham petrol üretim miktarlarını 500 bin varil daha azaltma kararına vardı. 

Söz konusu kesinti miktarı, Aralık 2018'den bu yana devam eden günlük ortalama 1,2 milyon varillik kesintinin üzerine eklenecek ve Mart 2020'nin sonuna kadar uygulanacak. 

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, yaptığı basın açıklamasında, günlük 500 bin varillik kesintinin 167 bin varilinin Suudi Arabistan tarafından karşılanacağını bildirdi. 

Suudi Arabistan'ın ayrıca günlük petrol üretimini gönüllü şekilde ek olarak 400,000 varil daha azaltacağı bilgisini paylaşan bin Salman, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin toplam ham petrol üretim kesinti miktarının, 1 Ocak'tan itibaren günlük 2,1 milyon varil olacağını ifade etti.

Kararın ardından ham petrol fiyatları yükseldi. 

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı TSİ 17:30'da 63,16 dolardan TSİ 17:55'de 64,72 dolara ulaşarak, 25 dakika içinde yüzde 2,5 artış kaydetti. 

ABD'nin Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da aynı dakikalar içinde 58,02 dolardan 59,69 dolara çıkarak, yüzde 2,9 yükseliş gösterdi.

AA

Etiketler: OPEC, ülke, petrol, üretim
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