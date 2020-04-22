Otellerin doluluk oranı yarı yarıya azaldı

Türkiye'nin Mart ayı otel doluluk oranı 2019 yılının aynı dönemine yüzde 55.2 azalarak yüzde 28.6 olarak kaydedildi. Avrupa'da Mart 2020'de doluluklar yüzde 26.3’lük ortalama ile 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) araştırmasına göre, koronavirüs salgını global olarak turizm faaliyetlerini durma noktasına getirirken, salgın dolayısıyla dünya otellerinin doluluklarında da beklendiği gibi büyük düşüş yaşandı.

Birlik, dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin Mart 2020’ye ilişkin verilerinden hareketle, salgının konaklama sektörüne etkilerini inceledi.

TÜROB'un araştırmasına göre, mart ayında normal şartlarda doluluk oranları yüzde 70 ile 100 arasında seyreden dünyanın en büyük şehirlerinde yer alan otellerin doluluk oranları, bu yıl mart ayında yüzde 10-20’lere kadar geriledi.

Avrupa'da son 80 yılın en kötüsü

Özellikle Avrupa'da Mart 2020'de doluluklar yüzde 26.3’lük ortalama ile 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Geçen yılın mart ayında Avrupa doluluk ortalaması yüzde 68.5 olmuştu. Buna göre Mart 2020’de Avrupa’da doluluklar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61.6 geriledi.

Mart 2020’de ortalama oda fiyatlarındaki düşüş geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.5’te kaldı ve 92.9 euro oldu. Ancak çok daha önemli bir kriter olarak kabul edilen toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirleri ifade eden RevPAR, yüzde 65.6 gibi çok yüksek oranda düşerek 24.3 euro'ya kadar geriledi.