Otobüsçüler: Pahalı biletin sorumlusu biz değiliz

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, pahalı bilet fiyatlarının yolcuların seyahatini engellediğini belirterek, artan otoyol ve mazot ücretlerinin otobüs firmaları için sürdürülemez olduğunu ifade etti.

Zamlar otogarları boşalttı

Uçak biletleri otobüsten daha ucuz DW Türkçe’de yer alan habere göre Özcan, “İstanbul-Van seferi 550 lira, bunu biz isteyerek yapmadık. Otobüsler paralı köprüleri, yolları kullanmak zorunda. Bu çok büyük bir maliyet. Otobüs çoğu zaman boş geliyor. Bir sefer otobüsün lastiğini almak için bile para kazandırmıyor. Bugün İstanbul’dan Elazığ’a gidip gelmek 17 bin liralık yakıt demek. Diğer masrafları ekleyince sefere çıkmanın bir anlamı kalmıyor” dedi. Haber Merkezi

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