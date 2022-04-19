Uçak biletleri otobüsten daha ucuz

Otogarda vatandaşlar bilet fiyatlarından şikâyetçi olurken, Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım ise geçen bayramlara kıyasla bu bayram sıkıntılı bir süreç geçirdiklerini söyledi.

Otobüs bileti fiyatlarında son 3 ayda yüzde 80 bir artışın olduğunu belirten Yıldırım, “Yaklaşık 500 kilometrede 300-350 lira, bin kilometrede 450-500 lira arasında fiyatlar. Bazı hatlarda uçak otobüsten daha ucuz. Otobüsle uçak fiyatı birbirine çok yaklaştı. Vatandaş birinci tercihini uçaktan yana kullanıyor. Tren 120 lira. Dünyanın hiçbir yerinde hızlı demiryolu işletmeciliği bu kadar ucuz değildir” diye konuştu. Yıldırım şu ifadeleri kullandı: “Yolcu sayıları 3’te 2 oranında azaldı. Eskiden otobüsler 1 hafta boyunca dolardı, yer bulunmazdı, ilave seferler açılırdı ama şu anda öyle bir durum yok. Geçmiş yıllarla mukayese edildiğinde ki pandemi sürecinde bile bu kadar kötü olmadı” Haber Merkezi

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