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13 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Otomobillerde ÖTV düzenlemesi yapıldı: Matrah limitlerinde değişiklik

13 Ocak 2022, Perşembe 11:00
Binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah eşiklerinde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile 1600 cm3 silindir hacmine kadar yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 92 bin liradan 120 bin liraya yükseltildi.

Aynı silindir hacmindeki otomobillerde matrah limiti 92 bin lira ile 150 bin lira arasında olan yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçların yeni matrah limiti 120-150 bin lira olarak belirlendi.

Motor silindir hacmi 1600-2000 cm3 olan binek otomobillerde, elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen otomobillerde yüzde 45'lik ÖTV oranına esas 114 bin liraya kadar olan matrah üst limiti 130 bin liraya çıkarıldı.

Aynı motor silindir hacmindeki otomobillerde yüzde 50 ÖTV oranına esas 114 bin ile 170 bin lira aralığındaki matrah limitleri de 130 bin-210 bin lira aralığına çekildi.

AA

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